Google Maps es uno de los navegadores GPS. Pero esta plataforma va registrando cada búsqueda, cada lugar que consultas, cada vez que pides indicaciones, o incluso compartes una ubicación con alguien.

Todo eso queda almacenado en tu cuenta de Google para mejorar la personalización del servicio, como sugerirte lugares basados en tus hábitos, mostrarte rutas más frecuentes o recordarte sitios visitados.

Esto puede ser útil, pero también implica que buena parte de tus movimientos están registrados. Así que, si compartes el móvil con alguien, te preocupa tu privacidad o simplemente quieres limpiar un poco tu historial, borrar la actividad de Google Maps es una opción totalmente válida y fácil de hacer. Puedes eliminar elementos sueltos, un periodo concreto o borrar absolutamente todo con unos pocos toques.

Cómo borrar el historial de ubicación en Google Maps paso a paso

Además, los pasos no tienen mayor complicación, por lo que sigue este sencillo tutorial para saber cómo borrar el historial de ubicación en Google Maps y proteger tu privacidad.

Primero, abre la aplicación de Google Maps y accede a tu cuenta tocando tu foto de perfil. Desde ahí, entra en “Tus datos en Maps” y busca la sección “Actividad web y de aplicaciones”. Una vez dentro, selecciona “Ver y borrar actividad”.

Google Maps | Google

Si lo que quieres es eliminar elementos específicos, solo tienes que pulsar el icono de “Quitar” al lado de cada entrada. En cambio, si prefieres borrar un conjunto de actividades agrupadas por fecha, puedes pulsar “Borrar” en la parte derecha de la pantalla.

Google también permite borrar la actividad del día actual con la opción “Borrar datos de hoy” o elegir un rango concreto mediante “Borrar un período definido”, seleccionando las fechas que desees.

¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? Entonces selecciona “Borrar toda la actividad”, confirma y listo. Esto eliminará todo el historial de interacciones con Google Maps asociado a tu cuenta, aunque algunas funciones, como los informes enviados, listas guardadas, etiquetas o datos de Rutas, no se verán afectados, ya que pertenecen a otras categorías dentro de los servicios de Google.

También puedes borrar la actividad asociada a un lugar concreto. Busca el sitio en cuestión desde la app, desliza hasta la sección “Tus visitas y tu actividad en Maps”, y accede a la opción “Administra las visitas y la actividad en Maps”. Desde ahí, podrás eliminar registros concretos relacionados con ese lugar, tanto recientes como antiguos.

Por último, ten en cuenta que, una vez inicies el proceso de eliminación, Google borra de inmediato los datos para que no se usen en la personalización de servicios. Eso sí, no podrás recuperarlos. Un mal menor a cambio de mejorar tu privacidad.