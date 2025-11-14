Opera y Spotify crean un tema para el navegador perfecto para los amantes de la música

Opera cuenta con un navegador de lo más completo y que se ha posicionado como una excelente alternativa. Y hoy, la compañía ha anunciado un acuerdo con Spotify para lanzar su nuevo tema. Y Opera Sonic te va a enamorar.

De esta manera, Opera y Spotify acaban de dar una vuelta de tuerca a lo que entendemos por personalización en la navegación web. Y lo hacen con una propuesta que lleva la experiencia musical dentro del navegador a un nuevo nivel.

Como explican en el comunicado de prensa “El nuevo tema “Sonic” para Opera One convierte cada canción en una coreografía visual, un espectáculo que baila con tu música en tiempo real. “

Cómo funciona el tema Sonic de Opera One

Decir que esta nueva interfaz es de lo más manejable. Pero lo más interesante está en cómo Sonic transforma la interacción con Spotify dentro del propio navegador. Desde hace tiempo, Opera apuesta fuerte por integrar servicios de música en su barra lateral, y Spotify es el eje de esta experiencia.

La versión actual ya contaba con un reproductor flotante que se puede mover libremente, lo que de por sí ya mejora mucho la experiencia de usuario. Pero ahora, con el nuevo tema Sonic para Opera, la música se convierte también en movimiento: cuando tienes una canción sonando en el reproductor integrado, la pantalla de inicio cobra vida con partículas que reaccionan al ritmo y frecuencia del audio.

Opera One con tema Sonic | Opera

Un efecto que recuerda a las ondas de sonido moviendo una capa fina de arena, y lo cierto es que el resultado es increíble. ¿Cómo lo hace? Para ello, Sonic utiliza shaders, una tecnología que permite calcular en tiempo real el comportamiento visual de cada píxel según los datos de sonido que recoge desde la barra lateral.

El resultado es impresionante: cada canción genera una textura única que se traduce en animación, color y efecto visual perfectamente sincronizado. Además, esta función se desactiva sola cuando toca una llamada o un vídeo.

Como era de esperar, Sonic se puede personalizar. Aunque parte con un modo oscuro por defecto, los usuarios pueden jugar con la paleta de colores para ajustarla al estilo musical que prefieran. ¿Te va el pop de los 80? Puedes darle un toque neón al navegador. ¿Prefieres algo más introspectivo? Los tonos grises acompañarán tus playlists de new wave como si fueran parte del álbum.

Y que no te preocupe el rendimiento de tu equipo, ya que todo esto se ejecuta mediante WebGPU, una API de última generación que permite sacar el máximo partido al rendimiento gráfico del sistema sin afectar la CPU.

Así que, no dudes en probar Opera One y su tema Sonic para sacarle más partido a tu suscripción de Spotify. La guinda del pastel la pone una promoción de Spotify Premium: si usas Opera en España, puedes disfrutar de tres meses gratuitos para escuchar música sin anuncios, directamente desde el navegador.