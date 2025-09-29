Mensajes de Google toma prestada una de las mejores funciones de WhatsApp

Las aplicaciones de mensajería tienen en los grupos a uno de sus principales alicientes. Y es que con ellos tenemos acceso a decenas de personas o cientos en algunos casos, que pueden compartir cosas de interés con nosotros y viceversa. Aunque a veces la comunicación entre tantas personas puede volverse caótica, para eso existen ciertas funciones que hacen mucho más sencillo el uso de estas cuando hay mucha gente de por medio. Es lo que nos ofrecen las menciones de WhatsApp, que ahora precisamente están llegando a su rival, Mensajes de Google.

Las nuevas menciones llegan a la app de Google

Ha sido uno de los filtradores más activos de la escena Android, Assemble Debug, quien ha desvelado la llegada de esta nueva función a la app de mensajería de los de Mountain View. Con estas nuevas menciones, como en el caso de WhatsApp, podemos mencionar a una persona concreta del grupo, y como consecuencia, cuando le escribamos un mensaje de esta manera, solo ella recibirá la notificación, y no todo el grupo.

Esto es realmente interesante cuando interpelamos con temas que son más cercanos a esa persona, o pidiéndole estrictamente a ella un favor, o gastándote una broma, lo que sea. En esos casos, el funcionamiento será el mismo de WhatsApp. Solo tendremos que escribir una arroba, para que aparezcan todos los miembros del grupo. Una vez desplegada la lista, solo debemos pulsar a la persona que queremos mencionar para que solo le llegue la notificación a ella.

Junto con el anuncio, este filtrador ha compartido una imagen que muestra el proceso, tal y como lo hemos descrito. Eso sí, no esperes que vayas a poder utilizar esta nueva función hoy mismo, ya que de momento se ha dejado ver solo en la versión preliminar, y además oculta entre el código de la aplicación. Como es habitual, este desarrollador ha podido acceder a la función, y activarla para que se pueda probar, pero para el resto de los mortales es algo inaccesible en este momento desde nuestros smartphones.

Por tanto, todavía nos tocará esperar algunas semanas o incluso meses para que esta función sea una realidad para todos. Poco a poco la app de mensajería de Google está recibiendo numerosas novedades que la hacen incluso mejor que WhatsApp en algunos casos. Eso sí, también hay muchas funciones esenciales, como esta de las menciones, que no están disponibles en la aplicación y todavía están de camino a ella.

No obstante, en términos de IA y generación de contenidos para compartir por parte de los usuarios, Mensajes de Google ofrece características muy curiosas y prácticas, que no vemos en otras aplicaciones. La integración de Gemini cada vez es mayor, y poco a poco se va convirtiendo en una app de mensajería de la que echamos de menos cada vez menos cosas. Además, con ella podemos chatear también con usuarios de iPhone mediante los chats RCS.