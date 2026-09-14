Visualiza vídeos de Youtube en Español y conservando las voces originales en tu Pixel 11

Uno de los grandes dilemas en lo que a comunicación se refiere, es la barrera del idioma. Algo que se hace patente sobre todo en lo que respecta al contenido audiovisual. Lo cual limita en parte su consumo global. Algo que hasta el momento se suple con los subtítulos, lo que termina desviando la atención del usuario. A continuación, te contamos cómo está a punto de cambiar.

Traducción inteligente en tiempo real manteniendo el timbre original

Hasta ahora nos hemos visto obligados a conformarnos con videos subtitulados y doblajes artificiales. Como sacada de una película de ciencia ficción la tecnología ha superado a esta, y es capaz de acabar con las barreras idiomáticas sin perder la esencia comunicativa del interlocutor.

Traduciendo el audio en tiempo real en YouTube | TecnoXplora

Un avance que tiene su origen en las herramientas de traducción avanzadas, así como en el procesamiento de audio en tiempo real. Algo que podemos encontrar en los nuevos dispositivos de Google. En el caso de los Pixel 11, su potencia de procesamiento neuronal, hace que sea posible el análisis del flujo de audio de cualquier reproducción en streaming, identificando el idioma de origen, y creando al mismo tiempo la traducción fluida a nuestro idioma.

Donde reside la auténtica revolución no es la precisión de la transcripción, sino en cómo lo escuchamos ya que no altera el resultado, y podemos escucharlo con las voces originales. Dejando atrás las voces robóticas, planas sin entonación, ya que es capaz de modular el tono, la cadencia y el timbre de cada persona. Adaptándola a su voz real dando como resultado una experiencia de visionado natural y orgánica.

Una de las app en las que podemos testear esta nueva función es YouTube, esta nos proporciona una fuente inagotable de videos. Para activar la función de conversación y la de traducción, solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

Desde el Píxel 11 , abre la app YouTube.

, abre la app Selecciona cualquier video en un idioma extranjero.

Despliega las opciones de reproducción , para ello pulsa la pantalla.

, para ello pulsa la pantalla. Selecciona el ícono de subtítulos o el engranaje.

Elige la opción de traducción automática seleccionando español como idioma.

como idioma. A partir de este momento se procesa el audio original de forma nativa, conservando el timbre y la modulación de la voz original.

Como por arte de magia comenzamos a escucharlo en nuestra propia lengua, como si nada pasará. Lo que marca un antes y un después en la forma en la que se consume la información. convirtiendo nuestro smartphone en algo más que un intérprete. Eliminando los obstáculos y tendiendo un puente que nos dé acceso de forma global al conocimiento.

Una tecnología que esperemos llegue a otros aspectos y que nos ofrezca la posibilidad de hacer lo propio en otros dispositivos y plataformas, y podamos disfrutar de películas y series no solo en nuestro idioma sino con la voz de sus intérpretes originales.