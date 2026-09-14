Esta es la hora a la que nos sentimos más tristes un domingo, según un estudio

Los domingos por la tarde pueden producirnos tristeza, apatía o ansiedad. El fin del fin de semana y la vuelta al trabajo pueden hacer que nuestro ánimo cambie. Ahora, una investigación ha identificado el momento exacto del domingo en el que estas emociones alcanzan su punto máximo.

El estudio, publicado en Frontiers in Psychology, sitúa ese pico alrededor de las 19:00 horas. Los investigadores señalan que en ese momento pueden combinarse dos factores: la sensación de no haber aprovechado suficientemente el fin de semana y la preocupación por todo lo que traerá consigo la semana laboral.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo revisó investigaciones anteriores y analizó testimonios obtenidos mediante grupos de discusión y diarios personales.

Los participantes describieron el llamado Sunday blues (la melancolía de los domingos) con palabras como tristeza, arrepentimiento y vacío, pero también hablaron de ansiedad y estrés.

Entre las experiencias recogidas aparecen también fatiga, inquietud, aumento del ritmo cardíaco, molestias digestivas, antojos de comida, tensión muscular y ganas de llorar.

Otro aspecto destacado por los investigadores es el cambio en la forma de reaccionar. Algunas personas aseguraron tener menos paciencia y tolerancia, además de sentirse más sensibles ante pequeñas frustraciones y responder de manera más brusca de lo habitual.

Según explican los investigadores, una de las causas que aparece con frecuencia es la sensación de que el fin de semana se ha escapado sin haber tenido suficiente tiempo para descansar, divertirse o hacer aquello que realmente se quería hacer.

Para hacer más llevadero este momento, los investigadores recogen distintas estrategias utilizadas por las personas participantes, entre ellas darse una ducha larga, pasar tiempo con las mascotas, disfrutar de una bebida favorita, jugar a juegos de mesa o ver una comedia.