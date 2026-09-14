Los Oppo Find X10 ya tienen fecha de lanzamiento

Oppo está cerca de lanzar al mercado por fin su nueva gama de móviles premium, y este año esperamos el que será sin duda el teléfono con la cámara más sorprendente de todo este 2026. Y es que la configuración de sus sensores va a ser especialmente potente, y sin precedentes. Una nueva gama que una vez marcará el techo tecnológico de una de las marcas que más innovan en el mercado, y que sin duda tiene en sus modelos X a la mejor expresión de toda esa capacidad tecnológica.

¿Cuándo se presentan?

Pues bien, tras unos días de diferentes teasers, donde avanzaban las bondades fotográficas de sus móviles, Oppo ha decidido por fin desvelar cuál será la fecha en la que sus teléfonos van a ser una realidad. De momento se presentarán en China, donde el evento tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.

¿Qué esperamos de ellos?

Pues bien, sin duda la estrella de esta presentación va a ser el nuevo Oppo Find X10 Pro Max, desde luego, se ha puesto de moda la denominación de los modelos de alta gama de Apple, que se extiende como la pólvora por otros fabricantes chinos, como ya hizo antes Xiaomi. Este teléfono va a destacar sobre todos los demás por su espectacular cámara de fotos, que promete ser la primera en contar con tres de los sensores más grandes del mercado.

De hecho, se espera que sea el primer teléfono en contar con tres sensores de 200 megapíxeles en su cámara principal, un hecho sin precedentes que nos da una idea del nivel que puede alcanzar este teléfono cuando se ponga a la venta tras ser presentado este mismo mes. Y es que no se conformará con ofrecer el sensor principal y teleobjetivo de 200 megapíxeles de su predecesor.

Sino que ahora se une a la fiesta otro sensor que normalmente no entra en este tipo de configuraciones, como es el ultra gran angular. De esta forma, la cámara trasera sumará nada menos que 600 megapíxeles con estos sensores, e incluso podría añadir un cuarto de 50 megapíxeles. Vamos, una auténtica bestia que eclipsará al resto de modelos que se esperan para esta presentación.

Sobre lo que hemos visto hasta ahora a nivel de diseño, Oppo ha ido un paso más allá, y aunque es continuista con la serie X9, han añadido algunos retoques a sus módulos de cámara, ahora más anchos, al estilo Poco que copió en su momento Apple en los modelos Pro, y con una mínima barriga dentro de una pastilla vertical para el flash LED. Algunas de las características del otro modelo que se presentará, el Oppo Find X10 base, serían una pantalla LPTO OLED de 6,59 pulgadas, con resolución 1.5K.

El procesador sería el potente MediaTek Dimensity 9600, y además de esos espectaculares sensores de cámara, presumiría también de una de las baterías más grandes en un tope de gama. Porque contaría con una capacidad de nada menos que 8000 mAh.