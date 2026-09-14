Xiaomi lanza una cerradura inteligente que escanea la palma de tu mano

Las cerraduras inteligentes están cada vez más presentes en nuestros hogares, y poco a poco también se van abriendo paso en empresas y puestos de trabajo. Y la cerradura en la que nos fijamos hoy es sin duda alguna el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. Se trata de un dispositivo de Xiaomi que nos ofrece multitud de métodos de acceso seguros a una ubicación física, incluyendo métodos tan sorprendentes como la lectura de nuestras manos, y no, no es para adivinar nuestro futuro, sino para acceder a una determinada ubicación física.

Nueva Xiaomi Smart Lock 5 Max

Estamos ante una cerradura de alta gama, algo que no solo se demuestra por su precio elevado, sino por el diseño premium y las funciones que ofrece. Esta cuenta con un diseño de tipo puente, con mango de cristal y un panel flotante, que le da un aspecto moderno y de calidad al conjunto, dando la sensación de que la cerradura flota. Su color oscuro es perfecto para que se adapte a cualquier entorno de manera idónea, sin destacar, pero también sin pasar desapercibida.

Xiaomi Smart Lock 5 Max | Xiaomi

Pero lo importante, obviamente, es la capacidad que nos ofrece para poder abrir la puerta más allá de las llaves tradicionales, que también las ofrece. Es una cerradura perfecta no solo para el hogar, sino también para empresas donde hay decenas de personas que entran y salen. Esta cerradura cuenta con nada menos que 12 métodos de acceso, entre los que encontramos el reconocimiento facial 3D y el más llamativo de todos, el que analiza nuestra mano en busca de patrones de venas en la palma.

El reconocimiento facial no es uno más, de esos que comprueban nuestras facciones en el plano 2D, sino que puede analizar nuestro rostro y memorizarlo en 3 dimensiones, de tal forma que solo aquella persona que está físicamente delante de la cerradura puede pasar, no aquellas que simplemente muestran una fotografía con nuestras facciones. Este es, por tanto, muy similar al Face ID de Apple, que también escanea nuestro rostro en tres dimensiones.

También ofrece una cámara integrada con una resolución 2K, y un ángulo de visión de 192 grados. Uno de los aspectos más interesantes es que en la cara interna, la que tenemos por dentro de la puerta, hay una pantalla de 5 pulgadas, que funciona a modo de mirilla para saber quién está delante de la puerta antes de decidir abrirla. Es una cerradura inteligente, que también se conecta a nuestro smartphone, puede emitir notificaciones sobre quién entra y sale, y nos permite también desde la app conceder o retirar acceso a las personas.

A nivel de autonomía, cuenta con una batería considerable de 8000 mAh de capacidad, que nos puede ofrecer hasta 11 meses de uso con una carga completa, y con un uso, digamos que cotidiano. En el modo de ahorro de energía puede permanecer encendida hasta dos meses y medio con solo el 10% de la carga, lo que no está nada mal. El precio con el que se ha presentado en China es de unos 429 euros.