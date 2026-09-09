¿Por qué debes instalar ya iOS 26.6.2 en tu iPhone? no esperes más

Hoy se celebra uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, y seguramente de la década, ya que se espera que en la keynote de Apple de esta tarde la firma californiana presente el nuevo iPhone Duo, que es como se denominará el primer plegable de la marca, algo que sin duda va a revolucionar este mercado de smartphones. Más allá de eso, será la puesta de largo de iOS 27 antes de que se distribuya a todos los usuarios la próxima semana. Pero un fallo de última hora ha obligado a Apple a lanzar una nueva actualización que deberías instalar sí o sí en tu smartphone.

Un fallo crítico

Apple ha anunciado la nueva actualización de iOS 26.6.2 para los iPhone, y lo ha hecho con un changelog bastante claro, ya que esta actualización soluciona “un problema que impide descargar una actualización de software a través de una conexión móvil” por lo que, dicho de otra forma, si la semana que viene no has actualizado a esta versión y no estás cerca de una red Wifi, no podrás actualizarte a iOS 27.

Ya que actualmente no se pueden hacer descargas de nuevas versiones del sistema si hay una conexión de datos móviles activa. La razón la ignoramos, pero es lo suficientemente importante como para descargar de inmediato esta versión para que no haya ningún problema de cara al lanzamiento del nuevo sistema operativo en los próximos días, que sin duda va a venir con algunas sorpresas agradables para los usuarios en varios países.

Y es que, mientras en España no tendremos el honor, por la regulación europea, la realidad es que con iOS 27 llegará por fin Siri AI, la nueva app de IA del asistente, que estará basada en Gemini, después de que Apple llegara a un acuerdo con Google para llevar la IA de los de Mountain View a sus móviles, para alimentar a un Siri totalmente nuevo, que es por fin el que avanzó Apple en el WWDC de 2024.

Será sin duda la gran novedad de iOS 27, que no solo incluirá esta nueva IA en forma de app, sino que proporcionará a los teléfonos decenas de funciones nuevas y una integración de la inteligencia artificial mucho más práctica para los usuarios, y con un potencial enorme. La misma actualización estará disponible también para los iPads, de tal forma que si quieres actualizar tu tableta, también será necesario adoptar esta nueva versión del sistema.

Una actualización crítica que, de no haber llegado, podría haber generado un problema enorme la semana que viene con cientos de millones de dispositivos esperando a actualizarse infructuosamente a la nueva versión del sistema operativo. No obstante, las estrellas hoy serán el iPhone Duo y los iPhone 18, así como alguna sorpresa más que seguro nos tiene preparada Apple con su ya clásico, One More Thing.