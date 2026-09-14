LA APP DE GOOGLE
Pagar con Google Wallet en tu iPhone podría ser una realidad pronto
Aparecen cadenas de código donde esta posibilidad parece bastante real.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||6a86cdf4e988610007f59618|||Así puedes llevar al extremo la integración de Gmail y Google Wallet]]
Publicidad
El abonar nuestras compras con el móvil o el smartwatch es algo tremendamente cómodo, y lo hacemos cada vez más. Aunque las tarjetas siguen siendo el método preferido, hacerlo con el smartphone es cada vez más habitual, hasta el punto de que el uso para el pago del móvil se ha doblado en el último año. Las dos principales plataformas donde hacerlo es Apple Pay en los iPhone y Google Wallet en Android, ahora Google estaría preparada para llevar sus métodos de pago también a los iPhone, algo que no ha sido posible durante años por las limitaciones impuestas dentro de su sistema operativo.
Primeros rastros de la app en iOS
Apple ha tenido que ir abriendo su hermético ecosistema en los últimos meses por la Ley de Mercados Digitales europea, que fomenta la competencia y castiga las políticas que pueden desembocar en monopolios. Si bien en Android tenemos opción no solo de pagar con Google Wallet, sino con la app de nuestro banco o, por ejemplo, con la de Samsung, en iOS no es tan sencillo usar algo que no sea Apple Pay.
Pero eso está cambiando gracias a la ley, y por tanto Google ya está apostando por entrar en iOS para ser una opción más de pago. Y no se trata de un rumor, sino de algo que ya está ocurriendo, y han comprobado desde Android Authority, que esta implementación ya está dejando sus miguitas de pan en diferentes aplicaciones de los de Mountain View, lo que anticipa una llegada del pago de Google a los teléfonos de Apple.
Concretamente, se han dejado ver líneas de código donde se habla de Google Wallet para iOS tanto en la extensión de Quick Share como en los servicios de Google del Android. Concretamente, en esas líneas se pueden leer las palabras Google Wallet e iOS unidas, como un todo, lo que quiere decir que estas apps ya estarían contemplando alguna función de la app de pagos de Google dentro del sistema operativo de Apple.
Por tanto, parece que pagar con un iPhone utilizando nuestra cuenta de Google Wallet es algo que podría estar ya en desarrollo, y que por tanto podría convertirse en una realidad a lo largo de las próximas semanas o meses. La gran diferencia es que ahora Google podría utilizar el chip NFC del iPhone para poder hacer los pagos mediante su app de pagos, algo que hasta ahora no había sido posible por limitaciones impuestas por Apple para otro software que no fuera el de su app de pagos.
Así que parece que ahora por fin Google va a aprovechar la posibilidad de usar el NFC del iPhone con su app de pagos, algo que desde luego nos facilitará una manera de pagar diferente a la de los de Cupertino, y que muchos usuarios que vengan de Android o alternen de sistema, agradecerán sin duda alguna.
Publicidad