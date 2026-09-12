¿Los discos externos de tu PC se desconectan solos? Prueba esta solución

Las unidades externas como memorias y discos duros duros, se han usado históricamente para el intercambio de archivos o como copia de seguridad externa. Solemos guardar todo tipo de archivos, fotos, videos tanto personales como de trabajo. Un problema habitual que nos encontramos al usarlo son las micro desconexiones. A continuación te contamos cómo ponerles remedio.

Ya no se desconectará más tus discos duros externos

Si lo has usado seguro que alguna vez te ha sucedido que durante la copia de archivos, el disco se desconecta, se cancela la copia y aparece un mensaje de error en la pantalla. Pero la cosa no queda ahí, en cuestión de segundos el disco vuelve a aparecer como si no hubiera pasado nada.

Administrando la energía del USB | TecnoXplora

En lo que primero pensamos es que se ha roto o que el puerto USB tiene holgura, sin reparar en que puede ser simplemente un ajuste de configuración como es el caso.

El problema reside en la gestión de la energía que hace el sistema, que a veces funciona demasiado bien y lleva el ahorro de energía hasta el extremo. Y suspende la energía del USB en las pequeñas pausas que los discos realizan durante el copiado de archivos grandes. De manera que la solución pasa por decirle al sistema que no apague los puertos. Para ello solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Desactivar el Economizador de USB.

Ve al menú de Inicio de Windows y entra a “Configuración”

Busca “Bluetooth y dispositivos” y haz clic en “USB”.

Donde encontramos la opción “Economizador de batería USB”

Cambia el interruptor a Desactivado.

Haz clic derecho sobre el botón de Inicio de Windows

Selecciona Administrador de dispositivos.

Busca la opción llamada Controladoras de Bus Serie Universal (USB) y haz doble clic para desplegarla.

y haz doble clic para desplegarla. Pulsa sobre “Concentrador raíz USB” (USB Root Hub).

Haz clic derecho en cada uno de ellos, selecciona Propiedades

En la pestaña de Administración de energía y desmarca la casilla que dice “Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía”. Dale a Aceptar.

Hecho esto, la energía no volverá a interrumpirse y no se producirán estos indeseados cortes no solo arruinan nuestras copias de seguridad, sino que de este modo podemos ser más productivos.