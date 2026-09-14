Los nuevos auriculares de Fairphone se filtran antes de presentarse

Fairphone presentaba hace unas semanas su nuevo smartphone, el Fairphone 6+, una nueva versión de su último smartphone, con mejoras menores, no las suficientes para un nuevo modelo. Ahora la firma también está preparando unos nuevos auriculares, que de nuevo contarán con la sostenibilidad y durabilidad como principal argumento de venta. Se han filtrado, y nos han mostrado su diseño en nuevos colores, pero lo importante es que los tenemos ya a la vuelta de la esquina.

Nuevo diseño y prestaciones

La nueva generación parece que está a la vuelta de la esquina, eso es lo que nos avanza la nueva filtración que acabamos de conocer, y que apunta a que los auriculares llegarán con un diseño renovado. Hoy se ha filtrado en dos colores, uno es el tradicional verde de la marca, y el otro es negro. En las imágenes podemos verlos tanto dentro de su estuche como fuera de él.

Y eso sí, se nota bastante diferencia en el aspecto externo, ya que podemos ver unos auriculares con líneas rectas y un diseño bastante más industrial, y la verdad que no le sienta nada mal. Ambos cuentan con almohadillas, y unos vástagos de mediana longitud. Ahora, este estuche parece más grueso que el de la primera generación, lo que quiere decir que quizás puedan contar con una batería más grande que la de la primera generación.

Esa tenía una de 500 mAh, y por las fotos apostamos que esta puede ser bastante más grande, lo que nos brindará de muchas horas de uso con una sola carga. Más allá de este detalle, podemos ver tres pequeños LED en la parte frontal del estuche, que nos indicarán el nivel de carga de estos auriculares, de la batería del estuche. Y se puede ver en el lado derecho el conector USB tipo C para recargarlo.

Es de esperar que una de las grandes novedades de estos auriculares sea precisamente su lado más sostenible. Esto quiere decir que, como la primera generación, seguramente cuenten con una batería intercambiable, fácil de cambiar por una nueva, como el que cambiaba la batería de su Nokia hace años. Así es la batería de la primera generación, por lo que es de esperar que sea similar también en esta.

La primera generación contaba con la peculiaridad de que todos sus componentes eran intercambiables, siempre que tuviéramos a mano un destornillador Phillips, así como una pequeña herramienta de palanca, algo que obviamente no suele ser habitual en los auriculares que se comercializan en el mercado actualmente. Se espera que la nueva generación de los Fairbuds llegue al mercado en el cuarto trimestre, o lo que es lo mismo, a a partir del próximo mes de octubre.