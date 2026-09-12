Todo lo que puedes hacer con el botón de acción de tu iPhone

Una tendencia en los dispositivos electrónicos es la presencia de botones físicos. Aunque hubo un tiempo en que se apostó por su eliminación, estos están de vuelta. En el caso de Apple en forma de botón de acción en sus iPhone. A continuación te contamos todo lo que puedes hacer con este pequeño botón.

Todo lo que puedes hacer con el botón de acción de tu iPhone

Un botón que ocupa el lugar del antiguo botón deslizante, y que encontramos en el lateral del teléfono y su uso se adapta a las necesidades del usuario. Se trata en realidad de un atajo físico personalizable, que nos permite ejecutar una tarea simplemente manteniéndolo pulsado y que cambiará la forma en la que interactuamos con el teléfono.

La gran ventaja de este es la posibilidad de asignarle una tarea más allá de silenciar el teléfono. Lo que a su vez nos permite acceder a las herramientas sin necesidad de desbloquear el terminal. Estos son los pasos que debes seguir para configurarlo:

Personalizando el botón | TecnoXplora

Desde los ajustes del iPhone.

del iPhone. Busca en el menú el apartado “botón de acción”

Para seleccionar las diferentes opciones, solo tienes que deslizar la pantalla a derecha o izquierda.

Entre las opciones predefinidas.

Una vez elegida la acción que llevará a cabo, sal de los ajustes y tus preferencias quedarán automáticamente guardadas.

Son muchas las opciones de personalización de dicho botón, entre las que encontramos las siguientes funciones,

Grabación de notas, para que no dejes escapar cualquier idea que se te ocurra. Mantén pulsado de forma prolongada el botón, y comienza a grabar.

para que no dejes escapar cualquier idea que se te ocurra. Mantén pulsado de forma prolongada el botón, y comienza a grabar. Identifica lo que suena a tu alrededor en cuestión de segundos, Configurando el botón con el reconocimiento de música, Shazam hará su magia y te dirá que canción es la que está sonando.

en cuestión de segundos, Configurando el botón con el reconocimiento de música, Shazam hará su magia y te dirá que canción es la que está sonando. Si eres de los que necesitas traducción simultánea instantánea, la función traducir te será de lo más útil. pulsa el botón y comenzará a escuchar para traducir la conversación, facilitando la comunicación.

la función traducir te será de lo más útil. pulsa el botón y comenzará a escuchar para traducir la conversación, facilitando la comunicación. Otras de las funciones disponibles son los atajos , donde puedes configurar un atajo para que el botón realice cualquier tarea programada.

, donde puedes configurar un atajo para que el botón realice cualquier tarea programada. De la misma forma que también podemos seleccionar la opción controles desde la cual tenemos la opción de gestionar funciones del sistema con una simple pulsación.

desde la cual tenemos la opción de gestionar funciones del sistema con una simple pulsación. Las opciones de accesibilidad también están disponibles con un simple toque. Además podemos activar de forma rápida y sencilla otras tareas como encender la linterna o activar la lupa. Aunque si eres un usuario clásico puedes optar por mantener la función de silenciar el teléfono o incluso dejar el botón sin acción.

Gracias a este botón podrás sacarle el máximo partido a tu teléfono y convertir su uso en una herramienta eficiente. Por lo que siempre puedes probar cuál de las funciones es la mejor encaja con tus gustos y preferencias.