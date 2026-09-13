Pagar en autopistas de peaje con tu móvil es más fácil que nunca

La evolución de la tecnología nos proporciona herramientas para hacernos la vida mucho más fácil, también cuando viajamos. Un claro ejemplo es la app lanzada por Autopistas que cambia la forma en la interactuamos con los peajes. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de esta aplicación.

AWAI, ¿Qué es y para qué sirve?

Se trata de una app gratuita con la cual nuestro teléfono móvil se convierte en un dispositivo similar a los telepeajes. Permitiendo a los conductores pasar de forma automática por la barreras sin detenerse, pagando el importe de los mismos de forma automática y sin contacto. Por lo que evitamos así el uso tanto de efectivo como de tarjetas físicas. Siendo una alternativa gratuita a los dispositivos de cobro como vía-T. Del mismo modo que no tenemos que instalar un dispositivo adicional en el coche.

Así es AWAI | TecnoXplora

Este sistema de pago está implementado en las principales vías de alta capacidad de la red de carreteras. Y nos facilita tanto los desplazamientos diarios como los vacaciones, y podemos hacer uso de este en las siguientes vías

La autopista C-32 (en el tramo Pau Casals / Aucat).

La C-16, concretamente en los Túnels de Barcelona y el Túnel del Cadí.

La autopista AP-68 (Avasa).

Las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 (Castellana).

Así podremos usarlo independientemente de las características del vehículo que conduzcamos, ya sea un turismo, un camión, furgoneta o incluso motocicleta.

Su funcionamiento es de lo más sencillo, y basa su desarrollo en la comunicación inalámbrica. Para ellos solo tenemos que descargar la app, está disponible tanto para iOS descargándolo desde la App Store. y en Android, encontrándose en Google Play.

Una vez instalada solo tenemos que realizar los trámites de registro para lo que nos pedirá el DNI y un método de pago, en el que cargar los importes. De manera que al llegar al peaje, debemos comprobar que tenemos activado el bluetooth y la app. Colocando el teléfono en una zona visible del salpicadero.

Para que el paso sea eficiente debemos dirigirnos a las cabinas en las que veamos el logo de AWAI. De manera que su antena nos reconocerá mediante Bluetooth y la barreta se abrirá de forma automática permitiendo el paso.

Un sistema de pago que nos ahorra no solo tiempo, ya que el paso de los peajes es más rápido ya que no tenemos que detenernos para realizar el pago o obtener un ticket. Además al usarlo se puede acceder a bonificaciones exclusivas, así como a descuentos para coches ecológicos o conductores frecuentes.

Al mismo tiempo que podemos realizar un seguimiento preciso de los gastos ya que todos los registros se almacenan en la app y aparecen de forma inmediata. Lo que nos permite además solicitar facturas electrónicas de una forma sencilla.

Desde la app, también podemos solicitar asistencia en caso de que falle y no se abra la barrera simplemente pulsando el botón “rescate”, solucionando la incidencia en ese mismo instante y permitiendo el paso de forma automática. Una app que cambia la forma con la que ahorrar tiempo y dinero en nuestros desplazamientos.