El traductor de Google también te enseñará a pronunciar nuevos idiomas

No cabe duda de que el Traductor de Google es una de las apps más populares de Google en todo el mundo, de las muchas que tiene en todo el planeta. Y es que quien más y quien menos ha utilizado alguna vez esta app, desde hace muchos años, y que poco a poco sigue mejorando gracias a la IA. Ahora hemos conocido que está preparando una nueva funcionalidad que nos permite mejorar la pronunciación en diferentes idiomas, lo que aporta un gran valor a la app a la hora de mejorar la forma en que hablamos, o intentamos hablar otros idiomas nuevos.

Nueva función en desarrollo

La aplicación está trabajando en nuevas funciones para hacerla aún más imprescindible, y es que es verdad que con los chatbots de IA puede haber perdido algo de atractivo, pero estamos seguros que con novedades como esta se convertirá en una app mucho más valiosa. Desde el medio Android Authority han buceado en el código de la aplicación, y han encontrado unas líneas reveladoras acerca de las nuevas funciones que prepara Google.

Parece que han dado con una función que nos permite escuchar la traducción no solo a la velocidad que queramos, por ejemplo más lento para poder entenderlo perfectamente. Pero la verdadera novedad es que esta nueva funcionalidad permite repasar la pronunciación de cualquier texto creado en la aplicación. De hecho hay un nuevo modo denominado Práctica, que utiliza la IA para poder mejorar nuestra pronunciación en ese idioma.

Aunque la funcionalidad no está activa, y no se puede visualizar, desde este medio sí que han podido activarla y ver cómo se mostraría en la aplicación. Así, podemos ver que además del icono de reproducir en voz alta el texto traducido, ahora aparece un botón adicional junto al de escucha, que se denomina pronunciación. Una vez lo pulsamos, podemos ver un desglose del texto traducido.

Donde se puede ver con gran detalle cómo es la pronunciación de cada palabra traducida por la app. Y no solo eso, podemos practicar la pronunciación, ya que no solo hay un botón de escucha, sino también de nuestra pronunciación, que la app captura con el micrófono, una vez que lo procesa, corrige nuestra pronunciación mostrando en pantalla las sílabas que no hemos pronunciado correctamente.

Todas estas novedades se han dejado ver en el código de la versión 10.10.37.885563132.3 de Google Translate para Android, que integra en sus líneas de código esta nueva funcionalidad, que sin duda nos parece genial para mejorar nuestra pronunciación de cualquier idioma que nos interese mejorar. De momento la nueva característica está ahí, pero no se puede utilizar. Sin duda una gran novedad para una de las apps más populares en nuestros teléfonos, que debe renovarse si no quiere verse engullida por la IA, en este caso la propia app de Gemini.