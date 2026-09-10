Busca tus orígenes familiares con estas útiles herramientas online

Internet es una herramienta muy potente en la que encontrar todo lo que necesites. A través de sus páginas web, tenemos acceso a consulta toda la información que necesites, incluso indagar en nuestros antepasados. Si estás interesado en investigar la historia de tu familia, tienes que visitar estos dos portales dedicados a desentrañar la genealogía y la historia de las personas.

Descubre tus Raíces

Una de las propuestas más populares es FamilySearch, a la cual podemos acceder a través de su página web Familysearch.org. Esta plataforma es una herramienta gratuita, en la que los usuarios pueden buscar de forma exhaustiva, usando para ellos sus datos personales. En la página de inicio encontramos un formulario que debemos completar, en el que nos solicita nuestro nombre, apellidos, dónde vivimos así como el año de nuestro nacimiento.

Así Family Search | TecnoXplora

Con los datos incluidos, realiza una búsqueda cruzando nuestros datos para rastrear toda la información posible. En la búsqueda no solo usamos nuestro nombre, también el de nuestros progenitores e incluso los abuelos. Una vez procesada la información obtenemos una lista con todas las coincidencias encontradas, en forma de tarjetas en las que se detalla la información que han aportado cada uno de los perfiles, desde su nombre, el nombre de sus padres o sus cónyuges si los tuvieran.

Pero solo tendremos acceso a los nombres, también a un amplio archivo de documentos históricos, fotografías y recuerdos. Este archivo cuenta con una amplia variedad de documentos como recortes de periódicos fechados en mayo de 1907, cartas manuscritas, imágenes de banderas, así como un amplio surtido de documentos que durante años han ido subiendo sus usuarios.

A partir de esta información la web es capaz de generar nuestro árbol genealógico, en forma de un mapamundi visual, en el que se nos conecta con otros parientes, a través de la cual se puede construir una breve historia de vida de cada uno de nuestros antepasados.

Portal de Archivos Españoles | TecnoXplora

La segunda opción es PARES, el portal conocido como Archivos Españoles, al que podemos acceder a través de su web pares.cultura.gob.es. De origen gubernamental, nos ofrece la oportunidad de obtener información personal. Aunque su principal virtud es la de investigar documentos históricos, títulos y curiosidades. Desde el visor de imágenes, tenemos acceso a los documentos digitales o navegar por una gran variedad de manuscritos con caligrafía de época, accediendo así a la historia documental.

Dos web, que debes visitar y explorar al máximo para conocer no solo los orígenes de tu familia sino a la extensa historia de nuestro país, a través de todos los documentos que se han conservado a lo largo de todos estos años y que ahora también tenemos acceso de forma digital y sin movernos de casa.