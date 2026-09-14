Así puedes consultar las mareas de cualquier playa con tu Apple Watch

El ecosistema de Apple está plagado de herramientas cuyo principal cometido es el optimizar nuestro día a día. Entre las que encontramos una dirigida a las amantes del mar. En las últimas actualizaciones del sistema operativo de su reloj inteligente han incluido una app nativa, muy útil para los amantes de la navegación o el surf. A continuación, te contamos en qué consiste esta interesante herramienta.

Así es la app de mareas del Apple Watch

Se trata de una app desarrollada por los de Cupertino, en la que encontramos información detallada acerca de la previsión tanto del estado del mar en las zonas costeras y puntos de surf en tiempo real. A través de una interfaz muy atractiva visualmente, fácil de interpretar y limpia nos ofrece los datos de las condiciones marítimas. Al mismo tiempo que mantiene la usabilidad y el diseño de iOS y WhachOS.

Consultando el estado de las mareas desde el Apple Watch | TecnoXplora

Una herramienta que se integra de forma nativa en los sistemas de Apple a partir del WhachOS 11, por lo que no hará falta instalar app de terceros. Solo tendremos que comprobar que nuestro reloj esté correctamente actualizado. En el caso de que la hayamos eliminado, siempre podemos volver a descargarla de la App Store desde el propio reloj.

Con una navegación intuitiva, para comenzar a usarla por primera vez tendremos que conceder permisos para acceder a nuestra ubicación, de manera que así podrá ofrecernos los datos de las playas más cercanas a nuestra ubicación. Además podemos desde la pantalla del propio reloj podemos acceder a los datos de otras localizaciones. Que podemos guardar como favoritas.

Desde la pantalla principal podemos interactuar con su gráfica interactiva en forma de curva en el cual nos muestra el ciclo marítimo. Girando la corona del reloj avanzamos en la línea de tiempo la cual está dividida en tramos de 0, 6, 12 y 18 horas, de manera que podemos ver la evolución de las condiciones marítimas durante toda la jornada. Con lo que podremos planificar nuestras actividades.

A través de la pantalla de nuestro reloj inteligente podemos ver comprobar aspectos más allá de la Pleamar o la Bajamar, también podemos consultar de un simple vistazo información acerca de otros parámetros, como:

La tendencia del agua, si se encuentra en fase de ascenso o descenso.

si se encuentra en fase de Las desviaciones métricas de las mareas, o la hora precisa en la que alcanzará su estado más alto o bajo en marea alta o baja.

Además de las funcionalidades anteriores también podemos acceder a los datos acerca del oleaje y la metereología. Simplemente deslizando hacia abajo aparecen los datos relativos a la altura y dirección del oleaje, la temperatura del agua, el viento así como las horas de la salida y puesta del sol.

Convirtiendo el reloj en un ordenador de a bordo, en nuestra muñeca, con el que los amantes de la navegación y la costa acceden a datos precisos y lo que ofrece una muy buena experiencia de usuario.