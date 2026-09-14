Crean anticuerpos capaces de bloquear el virus que infecta al 95% de las personas

Un grupo de investigadores ha desarrollado anticuerpos humanos capaces de bloquear el virus de Epstein-Barr (VEB), uno de los más comunes del mundo. Se calcula que está presente en alrededor del 95% de los adultos.

En muchos casos, la infección no provoca síntomas, pero el VEB es la principal causa de la mononucleosis, conocida como la enfermedad del beso porque se transmite principalmente por la saliva. Una vez contraído, el virus permanece latente en el organismo durante toda la vida y puede reactivarse. Actualmente no existe una vacuna aprobada contra él.

El estudio, publicado en Cell Reports Medicine, se ha centrado en dos proteínas del VEB, gp350 y gp42, que el virus utiliza para entrar en los linfocitos B, células fundamentales del sistema inmunitario.

Los investigadores han conseguido desarrollar anticuerpos que se unen a estas proteínas y bloquean la entrada del virus en los linfocitos B. De esta forma, podrían impedir que la infección se establezca desde el principio y, potencialmente, dificultar su reactivación cuando el virus ya está presente.

Para identificarlos, utilizaron ratones modificados para producir anticuerpos similares a los humanos. Tras exponerlos a las proteínas del VEB, los animales generaron la respuesta inmunitaria que los científicos buscaban.

Este descubrimiento podría ser especialmente útil en personas sometidas a trasplantes de órganos o médula ósea. Estos pacientes toman medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo, lo que reduce sus defensas y aumenta el riesgo de que el VEB se reactive.

Unos anticuerpos capaces de bloquear el virus podrían ayudar en el futuro a prevenir complicaciones en estos pacientes, aunque todavía queda investigación por delante.

Por ahora, no se trata de un tratamiento disponible ni de una vacuna contra el Epstein-Barr. Los resultados son experimentales y será necesario comprobar en nuevos estudios si estos anticuerpos son seguros y eficaces en personas.