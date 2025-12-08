Spotify lanza un Wrapped 2025 con las canciones preferidas de los jugadores del FC Barcelona

Con la llegada del final de año, las principales plataformas nos permiten ver un resumen de lo que más hemos escuchado. Por ejemplo, ya puedes disfrutar de tu Spotify Wrapped o Apple Music Recap, resúmenes anuales con nuestros artistas y cantantes preferidos.

Y ahora, Spotify ha querido sorprendernos con edición muy especial: Spotify Wrapped 2025 también llega al vestuario del FC Barcelona. La plataforma ha compartido las listas personalizadas de algunos de los jugadores más representativos del club, un retrato musical que dice mucho de sus gustos, de su personalidad y que nos permite curiosear un poco.

Estas son las canciones más escuchadas por los jugadores y jugadoras del Barça

Comenzamos con el protagonista de la plantilla masculina del FC Barcelona. Lamine Yamal mantiene el vínculo con su barrio y repite devoción por Morad, que vuelve a coronarse como su artista más escuchado. Le siguen Beny Jr, Anuel AA, Myke Towers y Bad Bunny, una mezcla que deja claro qué gustos tiene el joven talento culé.

Jules Koundé, en cambio, nos lleva con su Spotify Wrapped al Reino Unido: Central Cee aparece dos veces en sus canciones top y se queda a un paso de su artista número uno, Dinos. Kendrick Lamar, Nipsey Hussle y “Mutt” de Leon Thomas como tema más escuchado completan un Wrapped que respira rap de autor y elegancia británica.

Spotify Wrapped del FC Barcelona | Alfonso de Frutos

Marcus Rashford tiene el récord de más horas escuchadas en Spotify: 72.801 minutos de escucha entre Gunna, Lil Baby, Lil Durk, Drake y Potter Payper. Balde sigue un camino parecido al de Lamine y se decanta por Cyril Kamer, a quien incluso llegó a regalar una camiseta del Barça personalizada.

Pasando al fútbol femenino, Alexia Putellas vuelve a confirmar admiración por Rosalía, acompañada por Bad Bunny, Beyoncé, Lia Kali y Lola Índigo. La que más escuchó música fue Salma, con 43.698 minutos y Rels B al frente de su selección de preferidos en Spotify.

¿Te has quedado con ganas de más? Para cerrar la celebración, Spotify y el FC Barcelona han lanzado Wrapped 2025 Matchday Playlists, para que sepas lo que suena realmente en la previa de un partido tanto en el equipo masculino como en el femenino.

El Spotify Wrapped del FC Barcelona con las canciones más escuchadas por el vestuario femenino y masculino del Barça lo tienes disponible en este enlace.