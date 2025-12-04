YouTube estrena su propio Wrapped, así es Recap 2025 con tus vídeos favoritos

Estamos en días de repasos anuales, cuando encaramos la recta final de 2025. Si ya estábamos acostumbrados a los Wrapped de Spotify, y sus iguales de Apple Music, Deezer, Amazon Music o TIDAL, ahora es la plataforma de vídeo por excelencia, YouTube, la que ha anunciado su propio resumen anual con esos vídeos que nos han marcado, y que vemos visto una y otra vez. Una buena forma de hacer un repaso de lo que ha sido este año en la plataforma basándose en nuestro historial.

Así es el Recap de YouTube

Google ha anunciado ahora su primer Recap de YouTube, algo que como recuerdan los de Mountain View les han pedido una y otra vez los usuarios de la plataforma desde hace años, y que ahora por fin es una realidad. Este nuevo Recap se ha lanzado ya en Norteamérica, y a lo largo de esta semana llegará al resto de usuarios de la plataforma, también en España. Por tanto, en cuestión de horas es de esperar que sea una realidad para todos los que usamos la plataforma.

El Recap 2025 de YouTube | Google

Para acceder al Recap de la plataforma tendremos que dirigirnos a la página principal, o entrar directamente en la pestaña Tú. Algo que podemos hacer tanto desde nuestro smartphone como desde un PC, por lo que tenemos la opción de disfrutarlo en una pantalla grande o más compacta. Este nuevo contenido de YouTube nos brindará 12 tarjetas con diferentes contenidos, que representarán nuestros canales o intereses más destacados del año.

También nos mostrará la evolución de nuestros hábitos a la hora de consumir vídeos en la plataforma. E incluso jugará a adivinar nuestra personalidad basándose en los vídeos que más hemos visualizado en la plataforma a lo largo del año. En el caso de haber escuchado música también a través de la app de YouTube Music, podrás igualmente disfrutar de un Recap repasando los artistas, canciones y álbumes que más has escuchado a lo largo de 2025.

Como ya es habitual en este tipo de contenidos, el aspecto de este Recap será más similar a un reel, algo que tiene un objetivo evidente, que sea más sencillo compartirlo en redes sociales y que se integre a la perfección dentro de ellas. Esas 12 tarjetas son las que conforman este reel, que podremos visualizar como cualquier otro, pulsando en el lateral para saltar de una tarjeta a otra fácilmente.

Así que es de esperar que te encuentres este resumen del año en las próximas horas o días, ya que al menos en nuestro caso, no hemos podido acceder a este contenido en la plataforma, al menos no hay rastro de ello. Sin duda algo que muchos esperábamos, y que por fin se va a hacer realidad, seguro que en los próximos días o semanas vemos cómo se inundan las redes sociales con miles de Recaps con el resumen del año de muchos usuarios.