Tu Oppo Find X9 tiene un botón de acción, y así puedes exprimirlo a fondo

El recién llegado Oppo Find X9 no solo destaca por su potencia y su sensor fotográfico hasselblad, también lo hace por incluir entre su característica un botón de acción, el cual hace de este mucho más eficiente y transforma la experiencia de usuario. A continuación, te contamos todo lo que debes saber de la Snap Key.

Todo lo que puedes hacer con el botón de acción de Oppo

No es la primera vez que nos encontramos con este tipo de botón en un móvil, es una característica que el Oppo Find X9 comparte con el iPhone 16. Y que incluso en el pasado ya has usado otros fabricantes de teléfonos Android como Sony, aunque últimamente se encuentra en desuso. Se trata de una tecla física añadida en el lateral, cuya principal diferencia con el botón de encendido es que está diseñado para ser personalizable y servir como acceso directo o disparador rápido de sus funciones.

Este permite llevar a cabo diferentes acciones de forma rápida sin necesidad de desbloquear la pantalla, ni realizar ningún tipo de búsqueda entre las opciones del teléfono. Además, al tratarse de un botón podemos activarlo de forma rápida, sin necesidad siquiera de mirar la pantalla, lo que nos da un mayor control táctil sobre el dispositivo.

Son muchos los usos que podemos darle a este botón desde acceder a los servicios de Mind Space, la nueva suite de inteligencia artificial y una de las características destacables del Oppo Find X9. De manera que podemos hacer una pulsación rápida para activar todo tipo de funcionalidades cotidianas como iniciar una nota de voz, una nota de texto, una imagen o guardar una captura de pantalla. En cuestión de segundos y de una forma superintuitiva.

Al igual que sucede con el caso del botón de encendido en otros móviles, podemos usar el botón de acción como disparador de la cámara. Esto permite no solo abrir la app de la cámara, sino tomar una fotografía usando este como obturador. Incluso podemos usarlos con el ajuste pertinente para realizar ráfagas de fotografías.

Para personalizar las funcionalidades de este botón solo tenemos que entrar en los ajustes del teléfono y seguir los siguientes pasos:

Usa la herramienta de búsqueda para localizar las “funciones especiales” o “ajustes adicionales”

Aunque también podemos optar por realizar la búsqueda de términos como “botón de acción” o “key snap”

Una vez que lo tenemos localizado, ya podemos hacer los ajustes pertinentes .

. Selecciona cuál es la acción que realizarán las diferentes opciones que vas desde el “gesto de pulsación”, la “doble pulsación y la “pulsación larga”

Con lo que podemos establecer hasta tres acciones diferentes para este botón y todo dependerá de las veces que lo pulsemos. A diferencia de otros ajustes, no se trata de un truco, sin duda una potente herramienta que con la que no solo optimizamos el uso del teléfono, sino que ahorramos tiempo. Aunque previamente tengamos que dedicarle tiempo a configurarlo para que se adapte a nuestras preferencias de uso.