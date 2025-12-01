Así puedes disfrutar gratis de 1 año del nuevo Photoshop online con IA

Una de las apps de edición de imágenes profesionales más conocida es Photoshop. La veterana aplicación ya contaba con su versión online, a la que ahora además se integra en el navegador de internet y la cual podemos usar gratis durante todo un año. Te contamos cómo.

Disfruta de un año gratis de Photoshop online

Para la mayoría de profesiones, Photoshop es una herramienta indispensable para la edición de imagen. La app ha sabido adaptarse a los tiempos y además de su versión profesional, la cual la encontramos en la creative Cloud, también podemos optar por usar la versión online, la cual ahora podemos instalar a modo de extensión en nuestro navegador. Una versión rápida en la que podemos abrir las imágenes directamente y sin necesidad de iniciar previamente la app.

Extensión de Photoshop | TecnoXplora

Las versiones online de las aplicaciones suelen contener menos opciones que la versión de escritorio, aunque en este caso incluye todas las características básicas necesarias y algunas más, por lo que es totalmente funcional. En este caso, no debemos confundir la extensión con la versión Web de la aplicación. Entre ambas encontramos grandes diferencias.

Para instalar la extensión solo tenemos que dirigirnos a la tienda de aplicaciones de la Chrome Store y seguir los siguientes pasos:

y seguir los siguientes pasos: Usa la herramienta de búsqueda que aparece en la zona superior de la pantalla, para buscar la extensión.

Teclea “Adobe Photoshop”

Una vez localizada, pulsa en el botón “ añadir a Chrome”

Pulsa de nuevo en el botón “añadir a Chrome” para confirmar

para confirmar Una vez hecho esto, ya tenemos acceso a Photoshop desde el navegador.

En la página principal encontramos varias opciones, entre la que se encuentra la opción de conseguir un año gratuito de Photoshop Web.

Una vez concluido este periodo tendremos que suscribirnos para seguir haciendo uso de todas las funcionalidades que nos ofrece la herramienta.

La extensión funciona de la siguiente manera, una vez instalada la extensión, cuando navegamos por internet y pasamos el ratón por encima de cualquier fotografía en la esquina superior izquierda aparece el icono de Photoshop, al pulsar sobre este, abrimos una versión reducida de la app.

Desde la cual tenemos acceso a una serie de opciones básicas como ajustar el brillo y contraste, recortar, eliminar el fondo o girar. Además de otras opciones encuadradas en el apartado “haz clic en más de Photoshop web”, donde encontramos eliminar la distracción de las personas, aplicar un efecto, fusionar dos imágenes o mejorar tu imagen. Para ejecutar estas salimos del entorno de la extensión para abrir la versión web que nos ofrece más opciones de edición.

Una vez realizados los ajustes pertinentes, tenemos la opción de descargar la imagen para usarla más tarde o en otras aplicaciones. A la derecha de la pestaña encontramos el historial de imágenes que hemos abierto con la ayuda de la extensión. Pinchando sobre cada una de ellas, podemos ver el origen, la página web en la que la encontramos, El formato de imagen, su tamaño y la fecha en la que la hemos añadido y modificado. De nuevo, si no hemos activado la oferta, tenemos la oportunidad de hacerlo desde aquí, pulsando sobre la opción “iniciar oferta gratuita”.