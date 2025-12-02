Apple Music Replay 2025 ya es una realidad, así puedes acceder a tu música favorita del año

Si hace unas horas os contábamos que Deezer se había adelantado al Wrapped de Spotify, pues ahora ya no está sola, ya que Apple ha hecho lo propio con su Replay de 2025 que es como se denomina este nuevo resumen musical del año. Vamos a conocer los detalles de este resumen, y cómo acceder a él fácilmente, para comenzar ya a compartir cuáles han sido nuestras canciones favoritas a lo largo de todo este año.

¿Cómo podemos acceder al Replay 2025?

Como es ya habitual, para acceder a esta nueva edición del Replay de Apple tenemos que acceder a la aplicación de la plataforma de música. Ahí es donde vamos a encontrar en un lugar preponderante el banner que nos da acceso a cómo ha sido nuestro año musical. Este se puede visualizar a modo de reel pulsando sobre el botón de reproducción que vemos en su parte inferior.

El Replay 2025 de Apple Music en su app | TecnoXplora

Eso sí, ahora parece que Apple está tomando nota de otras plataformas, y nos está ofreciendo un Replay más completo. Ya que no solo nos muestra lo mejor del año, sino que en los últimos días hemos visto como ahora es posible incluso acceder a un Replay mensual. Aunque en esos casos no vamos a poder acceder a un reel que se desarrolle junto a las canciones que más nos han gustado.

Pero ahora tenemos toda una sección dedicada al Replay, desglosado mensualmente. Como ya es habitual, al acceder al año en Apple Music podemos conocer muchos datos interesantes y de utilidad. Como por ejemplo, cuál ha sido nuestro artista favorito, cuál ha sido el álbum más escuchado, o también el género musical que más nos ha gustado a lo largo de todo 2025.

No obstante, tenemos la posibilidad de acceder a este año 2025 musical desde un navegador web. Para ello solo tienes que acceder a esta dirección web, e iniciar sesión en tu cuenta de Apple Music. Es recomendable que subas el volumen de tus altavoces, porque de inmediato comenzarás a escuchar la música que más te ha gustado a lo largo de todo el año.

Por supuesto, tendremos la opción de compartir el Replay 2025 de Apple Music en cualquier soporte, ya sea a través de tus redes sociales, de WhatsApp y otras apps de mensajería, etc. Y lo mejor, conservando ese aspecto de reel que le da un aspecto tan profesional a nuestro año musical. Es de esperar que en las próximas horas haga lo propio Spotify, que parece decidida a ser la última de las grandes plataformas en revelar su año musical a sus usuarios, que en este caso se cuentan por cientos de millones, aunque Apple Music cada vez le pisa más los talones.