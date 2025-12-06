¿Para qué sirve el modo de aprendizaje guiado de Gemini?

La evolución de la inteligencia artificial está siendo a pasos agigantados, casi a diario nos encontramos con nuevas funcionalidades, con las cuales su uso es mucho más fácil. Además de ofrecernos un catálogo de opciones más amplio. Este es el caso de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, que ahora además se ha convertido en una potente herramienta de cada al aprendizaje

Aprendizaje guiado de Gemini

Gemini no deja de sorprendernos además de las funcionalidades conocimos con todos, ahora nos ofrece una herramienta, cuyo principal cometido es la de ayudarnos a comprender los temas de forma activa y reflexiva, de tal modo que nos acompañará como un compañero de estudio virtual, el cual es capaz de adaptarse a tus necesidades y a tu propio ritmo.

Usando Gemini como TechHunter | TecnoXplora

Esta nueva funcionalidad recibe el nombre de aprendizaje guiado, su uso es muy sencillo, ya que se trata simplemente de iniciar sesión en Gemini, y seleccionar el modo de aprendizaje guiado. Una opción que por el momento no está disponible para todos los usuarios, puesto que se encuentra en pleno desarrollo y está en fase de prueba. Una vez esté disponible la encontramos en la parte inferior de la pantalla.

A diferencia de las búsquedas tradicionales, es que Gemini, prioriza el desarrollo del pensamiento crítico del usuario, antes de darle la solución al problema. Y así, al cometer un fallo no solo lo señala, sino que nos sugiere una nueva forma de llegar a la respuesta sin hacerlo de forma explícita. De manera que nos ofrece varias opciones que van desde plantear una pregunta o elegir uno de los temas que nos propone. De manera que nos acompaña en cada paso, estructurando el proceso en etapas, validando los avances, ajustando al mismo tiempo la dificultad y las explicaciones según el proceso de los usuarios.

Así mismo, dentro de los contenidos que podemos encontrar en las aplicaciones se pueden incluir material didáctico como vídeos, diagramas e imágenes, al mismo tiempo que podemos pedir que genere contenidos de estudio a partir de su contenido. Lo que lo convierte en una herramienta versátil y multimodal. Algo muy interesante a tener en cuenta es la posibilidad de generar guías de estudio, test de repaso y recursos visuales con los que el aprendizaje autónomo sea mucho más fácil y sencillo.

Si eres un profesional dedicado a la docencia puedes compartir tus sesiones guiadas con otros profesionales e incluso con los alumnos, nos ofrece la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar donde nos encontremos, podemos hacerlo tanto en entornos educativos como desde nuestra propia casa. Además, este modo de uso de la inteligencia artificial permite hacer un seguimiento del proceso, de modo que al concluir la sesión de forma automática genera resúmenes personalizados que se pueden consultar a posteriori desde las historias de aprendizaje y avances. Lo que facilita la planificación y la continuidad a largo plazo.

Lo cual convierte el aprendizaje en una experiencia personalizada a la vez que amena, la cual permite al usuario explorar, reflexionar y construir conocimientos a su propio ritmo.