Por qué es una mala idea seguir utilizando Windows 10 en tu PC

Aún son muchos los usuarios que siguen usando Windows 10 en su equipo, esto es posible a que Microsoft ha decidido prolongar un año más el soporte de esta versión del sistema operativo. No mantener nuestros dispositivos actualizados puede ser el origen de problemas de seguridad. A continuación, te contamos las consecuencias de la falta de soporte.

Actualiza tu sistema

Windows anunció que el soporte de Windows 10 finalizaba el 25 de octubre de 2025, una fecha a la cual se han tenido que enfrentar miles de usuarios en todo el mundo. A partir de la cual, la veterana versión del sistema operativo, dejaba de recibir soporte y por lo consiguiente actualización de seguridad, convirtiéndose en un sistema obsoleto.

Personaliza tus noticias con en nuevo Widget de Windows 10 | Foto de Windows en Unsplash

Muchos de estos usuarios optaron por realizar la migración a Windows 11, una cifra que alcanza el 37% de los usuarios de Windows 10. Mientras que el resto ha optado por seguir usando el sistema asumiendo las consecuencias. Muchos de estos usuarios, probablemente no han migrado debido a que sus equipos, no soportan la actualización, han optado por cambiar de equipo o como última alternativa, se han unido a la Actualización de seguridad extendida (ESU) de Windows 10. La cual permite al usuario seguir usando su equipo de forma segura, ya que el periodo de actualizaciones de seguridad se extiende hasta octubre de 2026.

Una extensión que Microsoft ha ofrecido de forma gratuita para los usuarios domésticos que se inscriban a través del sistema de actualización de su equipo, desde la opción de Windows Update. Y una vez inscritos recibiremos parches de seguridad, puesto que no se incluirán nuevas funciones, ni mejoras en las existentes, más allá de la seguridad.

Usar un equipo obsoleto plantea una seria amenaza, puesto que a partir de ese momento es vulnerable ante los posibles ataques de los ciberdelincuentes. Un problema al que se enfrenta no solo el usuario doméstico, es un problema que afecta tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes corporaciones. Convirtiendo a estos equipos en la puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Cabe destacar que Windows 10 no es el único sistema obsoleto usado por los usuarios, según un estudio de Kaspersky, revela que un 4,6% de los usuarios sigue haciendo uso de equipos con Windows 7, el cual dejará de recibir actualizaciones de seguridad en 2020. Lo que les convierte en una presa fácil.

Además de los problemas de seguridad, nos enfrentamos a otros inconvenientes, como que aplicaciones esenciales, como nuestras herramientas de trabajo, software de navegación o incluso aplicaciones como las del banco, dejen de funcionar o no lo hagan de forma correcta. Ya que estas se optimizan para los nuevos sistemas, dejando de lado las versiones obsoletas de los mismos, por lo que nos podemos encontrar en el futuro con problemas de acceso de estas. Algo que nos afectará de forma directa en nuestro día a día.