One UI 8.5 se queda sin secretos, filtradas todas sus novedades

Si hay algo que esperan con impaciencia los usuarios de los móviles, Samsung es una actualización de su capa de personalización One UI, que normalmente viene acompañada de una actualización de Android, y en otros casos solo representa una actualización de las funciones de la propia capa. Ahora se han filtrado todas las características que harán de One UI 8.5 una actualización deseada, y que, por otro lado, nos invita a pensar que está más cerca de lo que pensamos, quizás a unas semanas solo, al menos de que sea oficial.

Novedades que llegarán de la mano de One UI 8.5

Por supuesto, Galaxy AI, la IA generativa de la capa, volverá a ser uno de los puntos fuertes de la actualización. En este caso hablamos de que los usuarios podrán disfrutar, por ejemplo, de un filtro de llamadas con IA, así como la propia visualización de estas llamadas en tiempo real gracias a los subtítulos generados por la IA. La inteligencia artificial traerá también importantes novedades, gracias a Photo Assist, que nos permite editar, generar nuevas imágenes y guardar un historial de las que creamos.

También el audio de los vídeos podrá ser modificado o borrado por la IA de Samsung, algo perfecto para esos vídeos donde el viento no nos deja escuchar nada. Los retratos ahora los vamos a poder hacer también a nuestras mascotas, ya que Portrait Studio se actualiza para aplicar efectos de retrato a perros o gatos con distintos estilos de pintura y filtros diversos. También la multitarea mejora, porque ahora la IA puede mostrar resúmenes junto a la documentación inicial para poder compararlas.

Ahora tenemos un panel rápido que estrena nuevo diseño y un alto nivel de personalización. También se puede alterar su tamaño y añadir o quitar accesos directos. El diseño también se actualiza con un aspecto similar al de Liquid Glass, por decirlo de alguna forma, mientras que el modo noche ahora también se ha mejorado. Por último hay novedades también en lo que se refiere al sistema y la conectividad. Como la información de la batería, que ahora se ha rediseñado por completo, con más información, y más precisa.

El modo de ahorro de energía ahora también se puede personalizar en profundidad. También tenemos acceso a los archivos de otros dispositivos Galaxy conectados, aumentando así la interoperabilidad entre ellos, también en el envío de documentos a monitores externos. A la hora de hacer más seguro el teléfono vamos a poder disfrutar de una protección antirrobo mejorada, así como la desactivación temporal del bloqueo automático, que se podrá hacer por 30 minutos.

Toda esta información ha sido desvelada desde la cuenta de X de Tarun Vats, que asegura que se trata del changelog de la actualización a One UI 8.5, lo que viene a ser un listado de todas sus novedades.