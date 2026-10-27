iOS 27.2 ya está aquí, y estas son sus interesantes novedades

Apple ha lanzado una nueva actualización de su sistema operativo para los iPhone, como es iOS 27.2. Esta es una actualización que podemos tildar de menor, ya que no ofrece novedades que vayan a cambiar por completo nuestra percepción del dispositivo y de su uso diario, pero sí que viene con algunas funciones interesantes. También llega para dar la bienvenida al nuevo iPhone Duo, un plegable que está encendiendo muchas pasiones, en los dos sentidos, de admiración para unos, y de cierta decepción en otros.

Novedades de iOS 27.2

La nueva actualización del sistema operativo llega con algunas mejoras en seguridad, que de paso ha corregido hasta 160 vulnerabilidades de seguridad detectadas en el intervalo desde la anterior actualización. Esta nueva actualización nos ofrece mayor compatibilidad de la nueva Siri AI, que ahora está disponible en idiomas como el español, francés, coreano, japonés, y portugués, pero en el caso de los iPhone 16 y iPhone 16, que hasta ahora no podían ejecutarlo en esos idiomas.

iOS 27.2 instalado | TecnoXplora

Aunque recordemos que en España y el resto de Europa sigue sin estar disponible Siri AI por la Ley de Mercados Digitales. Además, esta nueva versión de iOS nos ofrece compatibilidad para el Apple Pencil para el iPhone Duo, el primer plegable que precisamente llegó al mercado el pasado viernes, y así puede utilizar uno de sus accesorios estrella para una pantalla bastante más grande de lo habitual.

Pero hay otras novedades menores que llegan con esta nueva versión del sistema operativo de Apple. Con iOS 27.2 podemos disfrutar ahora de sugerencias en la app de Mensajes, así como crear álbumes compartidos en la app de Fotos. También podremos aplicar marcas de agua SynthID en la aplicación de Fotos, así como en Image Playground. La aplicación de Apple TV ahora incorpora la funcionalidad de Perfiles simples, así como la característica MultiView mejorada.

Con ella podemos disfrutar de hasta cuatro retransmisiones deportivas a la vez en directo, lo que obviamente nos brindará mucho más juego al seguir nuestros deportes favoritos. La Captura Dual de FaceTime ahora es compatible con llamadas en grupo. Y aunque los que estamos en la beta ya lo vimos hace una semana, el icono de Apple Music ha cambiado de diseño, dejando atrás el Fucsia por uno en blanco y negro, que personalmente me parece bastante menos atractivo, pero es una simple opinión.

El hogar inteligente de Apple también recibe algunas mejoras, con nuevas funcionalidades que se pueden encontrar dentro de la app Home. También hay una nueva lista de Podcast, donde la pantalla principal separa de forma más clara las secciones como Nuevos episodios y Continuar reproduciendo para organizar mejor las suscripciones. También hay Recordatorios de aniversarios, porque si añadimos esa fecha a la tarjeta de un contacto, el iPhone mostrará un aviso en pantalla al realizar una llamada a esa persona en el día señalado. Sin duda, un buen número de novedades y sobre todo, correcciones de brechas de seguridad que hacen indispensable actualizar a esta nueva versión.