NUEVA CÁMARA
La nueva Instax Square 2 hace vistosas fotos instantáneas en formato cuadrado
La cámara de Fujifilm se estrena en España junto a otra edición especial de papel instantáneo.
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En los últimos años, Fujifilm se ha posicionado como el referente absoluto en el mercado de cámaras instantáneas o de impresión portátil. En esta ocasión han lanzado una nueva cámara instantánea, que tiene como principal atractivo el gran tamaño de sus impresiones en un formato más cuadrado. Acaba de llegar a España y sin duda es una de las mejores cámaras que podemos utilizar para inmortalizar esas hojas secas que ya van tiñendo de marrón parques y jardines.
Precio y disponibilidad
La nueva Instax Square 2 llega a España con un precio de 109,99 euros. La tenemos disponible en vistosos colores, como Slate Blue, Misty White y Brick Red.
Ficha técnica de la nueva Instax Square 2
Sin duda, es una de esas cámaras que entra por los ojos, con sus aires retro, aunque menos pronunciados que su predecesora. Entre sus principales novedades técnicas destaca la incorporación de un mecanismo de filtros de temperatura de color, el cual permite ajustar el ambiente cromático de cada fotografía.
Podemos optar por el ajuste Cálido para añadir un sutil tono dorado, el ajuste Frío para lograr un color nítido con tonos azules, o seleccionar Desactivado para conseguir el aspecto analógico clásico de la película Instax. Gracias a un mecanismo giratorio podemos controlar las principales funciones de la cámara, alternando de forma sencilla entre sus tres modos de disparo, que son los siguientes.
Modo de primer plano, que está optimizado para capturas a corta distancia. El modo paisaje para encuadrar escenarios amplios, o el modo estándar para la fotografía cotidiana, ideal para hacer fotos casuales en nuestro día a día con un formato neutro. A la hora de hacer selfies, nos pone las cosas fáciles con el espejo para selfies. Incluye funciones de exposición automática y flash automático que optimizan la iluminación de cada foto que hacemos.
Junto a esta nueva cámara tenemos también un nuevo papel instantáneo, una película especial que nos permite darle un toque único a cada una de las fotografías que hacemos. Se trata de la película SQUARE SOFT HAZE, que nos ofrece una gama de color con saturación y contraste menos pronunciados, brindando a las fotos un aspecto general más suave con luces brillantes, sombras cálidas y difuminadas. Cada paquete de película contiene 10 fotos y se vende por separado. El precio de esta película es de 12,99 euros.
Sin duda, una cámara llamativa, que no pasará desapercibida, y que sobre todo nos devuelve el placer de la fotografía instantánea y sin distracciones, con un cuerpo robusto, grande y una operativa extremadamente sencilla de utilizar con sus controles analógicos mezclados con algunas funciones más contemporáneas.
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