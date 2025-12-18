Los reels de Instagram llegan a tu Smart TV para llenar el hueco dejado por TikTok

Hace unas semanas comprobamos amargamente que las versiones para Smart TV de TikTok llegaban a su fin. Esta aplicación había estado disponible durante varios años en multitud de sistemas operativos, desde Google TV a Fire TV OS, y nos ofrecía una versión para televisores de la red social de vídeos. Además, con la introducción de vídeos horizontales cada vez podíamos sacarle más partido, hasta que repentinamente Bytedance la quitó de las tiendas móviles y la dejó de actualizar. Ahora Meta viene a llenar ese hueco con sus reels de Instagram, que ahora tienen su propia app.

Pasa el rato viendo reels con Instagram for TV

Así es como se denomina esta nueva variante de la red social, Instagram for TV. Y desde luego es uno de los mejores movimientos que podían hacer desde Meta para darle una nueva dimensión a sus populares vídeos, que son la competencia directa de TikTok. Como era de esperar, se trata de una aplicación que cuenta con una relación de aspecto horizontal, típica de los televisores, y por tanto nos permite disfrutar de ellos de una manera más común en TV.

Instagram for TV | Meta

Y como dicen desde Meta, han escuchado a la comunidad, que les ha pedido esta aplicación para poder ver los reels en grupo, algo que puede ser muy divertido, ya lo era cuando veíamos vídeos de TikTok en grupo, y también lo va a ser con Instagram. En esta app los reels se van a agrupar en distintos canales de temáticas basadas en nuestros intereses, para ir a tiro hecho si lo que queremos es entretenernos. Podemos ver todo tipo de temáticas, como define Instagram, música nueva, momentos deportivos, joyas de viaje ocultas, momentos de tendencia y más.

Como ha mostrado Meta, será posible configurar varias cuentas dentro de la misma app de Instagram for TV, por lo que podremos ver en todo momento el mismo contenido que veríamos en nuestro smartphone, pero en pantalla grande. La interfaz, como la ha mostrado Meta, nos muestra los vídeos agrupados en distintas hileras, que como veíamos antes pueden agrupar distintas temáticas de nuestro interés.

También podemos hacer búsquedas para añadir a nuevos creadores de contenidos a nuestros favoritos, por lo que la actividad en la TV también puede alimentar a la que hacemos desde nuestro smartphone, y viceversa. Para que no nos encontremos con vídeos inapropiados cuando los vemos en grupo en la TV; estos se ciñen al sistema de clasificación PG-13, para garantizar que no hay contenido que desentone.

De momento este Instagram para TV se ha lanzado para los dispositivos Amazon Fire TV desde hoy, pero eso sí, solo en Estados Unidos. Como es habitual, pasados unos meses es de esperar que llegue a más países, incluído España. Desde luego tenemos muchas ganas de disfrutar de ella en el Fire TV.