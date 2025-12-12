Cómo grabar llamadas spam y denunciarlas

Todos hemos recibido alguna vez llamadas de spam que pueden llegar a ser muy molestas. Para evitarlo, desde junio de 2025 el Gobierno de España obliga a las empresas a usar un prefijo específico para llamadas comerciales, pero muchos usuarios continúan recibiendo spam telefónico.

Es por eso por lo que la mejor manera de frenarlo es con pruebas: grabar la llamada y denunciarla ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En Android puedes usar la app Call Recorder, que además guarda los audios en Google Drive, o alternativas como Cube ACR, que permite grabar también llamadas de WhatsApp, Telegram o Facebook.

Otra opción es la propia app de Teléfono: debes entrar en ajustes, activar la grabación y seleccionar los números que quieras registrar.

Llamada spam | TecnoXplora

En iPhone es algo más complicado porque Apple no lo permite de forma nativa. Puedes utilizar apps como Grabadora de llamadas HD que funciona mediante una llamada en conferencia con un servicio de grabación. El resultado se guarda en tu dispositivo.

Una vez tengas la prueba, la denuncia se presenta en la web de la AEPD, en el apartado 'Recibo llamadas telefónicas publicitarias'. Allí tendrás que adjuntar la grabación, indicar el número que te llamó y los datos de la empresa, y decidir si prefieres enviarlo en papel o de forma electrónica con certificado digital.