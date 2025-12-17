Las contraseñas más utilizadas en 2025 son todo un despropósito

Cada año por estas fechas, cuando encaramos sus últimas semanas, asistimos a la publicación de todo tipo de listas con lo más popular y utilizado del año. En este caso vuelven a ser las contraseñas las que están en el punto de mira, y nos desvelan cuáles han sido las más utilizadas por usuarios de todo el planeta. Y para sorpresa de nadie, hemos conocido que las más utilizadas son una vez más contraseñas extremadamente simples que cualquiera con unos segundos podría averiguar.

Estas son las contraseñas más populares de 2025

Ha sido la empresa especializada en ciberseguridad, ESET, la que ha desvelado este listado de las contraseñas que más se han utilizado a lo largo de todo el año, y que demuestran que las prácticas más surrealistas siguen estando muy presentes en este segmento. Y es que la contraseña más utilizada es una que se utiliza generalmente en el acceso a la configuración del router, o de dispositivos similares.

Hablamos de la palabra admin, que no es otra cosa que una abreviatura de administrador, y que se utiliza de manera habitual, así que ni cortos ni perezosos muchos han tirado por la calle de enmedio y no se han roto precisamente la cabeza en pensar una buena contraseña, imaginamos que no les importaría mucho las consecuencias ni tendrían aprecio por determinadas consecuencias.

El Top 5 lo completan estas otras cuatro contraseñas, que como podéis comprobar son muy creativas también:

123456

12345678

123456789

12345

Según la información compartida por ESET, cuando una contraseña es vulnerable y falla, no es por simple casualidad, sino porque es realmente predecible, y se convierte en algo sencillo de averiguar por pura estadística. Y si además se reutiliza en varias plataformas o sitios web, las consecuencias se multiplican, ya que los hackers tendrán vía libre para hacerse con nuestros datos en todas ellas, o directamente secuestrar las cuentas.

Si a esto añadimos que los hackers tienen acceso a bases de datos en la Deep Web que les permiten usar todas esas contraseñas que se han filtrado, o que se han averiguado con facilidad, pues las posibilidades de convertirnos en víctimas se multiplican. Esas bases de datos cuentan con millones de contraseñas almacenadas, y si hay herramientas de automatización de por medio, averiguar contraseñas como las más populares del año se convierte en un juego de niños.

Para evitar las consecuencias de una mala elección de contraseña, desde ESET desaconsejan utilizar este tipo de contraseñas tan sencillas y evidentes. También usar una contraseña para cada uno de los servicios que utilizamos. Confiar la creación de contraseñas a un gestor de estas, activar la verificación en dos pasos, actualizar nuestros dispositivos a las últimas versiones, o evitar comunicaciones digitales donde nos pidan cambiar contraseñas de manera inmediata, que suelen esconder prácticas de phishing.