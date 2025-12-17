Tener ADN de antiguos cazadores-recolectores podría estar detrás de vivir más de 100 años

Un equipo de científicos de la Universidad de Bolonia ha analizado el ADN de personas que han superado los 100 años para buscar pistas sobre lo que les permite alcanzar esa edad. En su estudio compararon los genomas de 333 centenarios con los de otras personas más jóvenes y descubrieron que los primeros tenían más presencia de variantes genéticas heredadas de los antiguos cazadores-recolectores europeos que vivieron hace miles de años.

Los investigadores se basaron en la genética prehistórica de poblaciones que dependían de la caza y la recolección antes de la llegada de la agricultura. Aunque esas poblaciones no vivían hasta los 100 años, sus genes parecen haberse conservado en algunos europeos actuales y ahora podrían contribuir a una mayor resistencia a enfermedades o a procesos biológicos asociados al envejecimiento.

Sin embargo, los autores del estudio insisten en que no existe una única causa genética para ser centenario. Tener más ADN de cazadores-recolectores puede facilitar llegar a los 100 años, pero no lo garantiza por sí solo. Otros factores, como la alimentación típica de las zonas mediterráneas, un estilo de vida activo, relaciones sociales sólidas y otros rasgos genéticos protectores también influyen en vivir más y con buena salud.

Esta investigación ayuda a comprender mejor cómo nuestra historia evolutiva todavía influye en nuestra biología actual, pero también recuerda que la longevidad es el resultado de una combinación compleja de genética y entorno.