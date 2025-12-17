Comprar un smartphone con 16GB de RAM en 2026 puede convertirse en una quimera

En esta espiral de carestía generalizada a la que nos hemos acostumbrado a vivir, parecía que la tecnología se había quedado fuera. De hecho comprar gadgets sigue siendo algo relativamente barato, comparado con los porcentajes que han subido los precios de los productos básicos de la compra. En este entorno ahora se suma la crisis de las memorias DDR5, que están subiendo a precios sencillamente desorbitados, y sin precedentes.

Con este precio desbocado, ahora comenzamos a ser conscientes de sus consecuencias y daños colaterales, con subidas de precios masivas. Aunque como os decíamos ayer, hay quien ya pone fecha de fin a esta crisis, las consecuencias las vamos a notar durante todo 2026, como a la hora de comprarse un nuevo smartphone.

Reducción de prestaciones para aguantar los precios

El aumento del precio de la memoria va a obligar a los fabricantes a ser creativos con sus gamas en los próximos meses. Al menos eso es lo que dan a entender los analistas en sus últimas previsiones. Y es que hemos visto que el mercado se está adaptando poco a poco a la nueva realidad. Ya que como estamos conociendo, los fabricantes recortarán características de sus dispositivos en los próximos meses, con el objetivo de mantener precios. Así, hacerse con determinadas variantes de los smartphones va a ser prácticamente tarea imposible.

Samsung Galaxy Z Flip 7 | Samsung

Por ejemplo, es poco probable que los fabricantes lancen este próximo año modelos con 16GB de memoria RAM al mercado. Ya que de ser así, el precio medio de las variantes más equipadas se dispararía, de ahí que como predicen los analistas, reducen la memoria RAM de sus topes de gama a las 12GB, para así mantener el precio lo más estable posible. Algo similar ocurrirá con las gamas de entrada.

Ahí veremos más móviles con memoria RAM de 4GB de base, en lugar de 6GB, aunque esto puede ser un problema adicional para determinados modelos. Ya que es sabido que Android 16 necesita de al menos 6GB de RAM para funcionar de manera solvente. Por lo que es posible que veamos más móviles en el mercado equipados con Android 16 Go, la versión más accesible que necesita 4GB como mínimo. Es la única manera para que móviles que son muy asequibles actualmente lo sigan siendo en 2026.

Como veis, las consecuencias de toda esta crisis de la memoria están siendo notables, y por tanto lo notaremos finalmente en la configuración de las gamas, que tenderán a ser menos ambiciosas, y a sacrificar durante 2026 las configuraciones de RAM para mantener un rango de precio aceptable. Y es que lo normal es que el usuario medio no sea tan consciente de estos problemas si cuando acude a comprar un nuevo móvil los precios son más o menos que los de este año, ya que en muchos casos no se prestará tanta atención a si mantenemos o no la misma memoria RAM.

Lo que es evidente es que si queréis contar con un móvil de 16GB a un precio razonable, os deis prisa en adquirirlo, o bien dejéis pasar unos meses hasta que las aguas se calmen. Los analistas han anticipado que esta crisis comenzará a relajarse dentro de 6 u 8 meses, por lo que debería ser algo temporal.