Instagram: con este gesto ahora es más sencillo moverte por sus diferentes secciones

La forma en la que navegamos por Instagram ha cambiado con la implementación de un nuevo gesto que permite cambiar entre secciones de una forma rápida y sencilla. Así puedes cambiar de sección para ver mensajes y reels.

Desliza y cambia de sección

La red social de meta se ha actualizado de nuevo y con ello ha incluido una nueva función que hace que la navegación por la app sea más rápida e intuitiva. Gracias a esto, ver los reels y acceder a los mensajes es mucho más sencillo. Hasta ahora, para leer los mensajes debemos navegar por la interfaz de la app. Se simplifica significativamente, es tan sencillo como deslizar el dedo por la pantalla para cambiar de sección.

Nueva navegación por gestos de Instragram | Tecnoplora

Un gesto que estamos acostumbrados a hacer es el de deslizar el dedo por la pantalla, de arriba abajo o lateralmente de izquierda a derecha y viceversa. Son muchas las aplicaciones que permiten estos para realizar acciones como puede ser archivar o acceder al contenido de alguna sección.

En el caso de la app de Meta, deslizar el dedo horizontalmente en la pantalla permite cambiar de sección, deslizando de izquierda a derecha, accedemos a la cámara. Mientras que, si lo hacemos en sentido contrario, de derecha a izquierda veremos los reels. Si desde aquí volvemos a deslizar de nuevo hacia la izquierda, estaremos a los comentarios, deslizando una vez más volveremos a cambiar de sección ahora a la búsqueda y por último, si repetimos la acción llegaremos a nuestro perfil. Así hasta llegar de nuevo a la página principal. El gesto de deslizar hacia arriba y abajo no ha cambiado y su funcionalidad sigue siendo la misma la de actualizar el contenido.

Un cambio con el que el uso de la app es mucho más intuitivo y que cambia por completo la forma de interactuar con el contenido. Como sucede con este tipo de cambios, a menudo no es bien recibido por algunos usuarios, puesto que al principio rompe con su memoria muscular, acostumbrados a encontrar los botones en determinado lugar. Pero tras un corto periodo de adaptación, todo será mucho más sencillo.

Una nueva función que una vez activada no podremos desactivar ni volver atrás, al pulsar el botón de actualizar la app se reinicia, y al reiniciar veremos cómo ha cambiado la interfaz de la misma. Las opciones en la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla han sufrido modificaciones. Por un lado, ha desaparecido el icono de añadir contenido, y la herramienta de búsqueda ha cambiado de lugar, también se ha añadido el acceso directo a los mensajes.

Una nueva función que está llegando de forma escalonada a los usuarios y que se encuentra en pleno despliegue. Si aún no la has recibido, puedes comprobar si tienes alguna actualización pendiente de la app. Si la has recibido, solo tienes que instalarla, por el contrario, si aún no te ha llegado, tendrás que esperar a que llegue a tu dispositivo o se complete el despliegue de la misma.