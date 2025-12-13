Así puedes llevar tu DNI o carnet de conducir en el smartphone

La conversión digital de la administración es una realidad, algo que podemos comprobar desde sus sedes digitales como con aplicaciones como Mi DNI Y Mi DGT, ambas puestas al servicio del ciudadano para darle acceso a sus datos y ayudarles con sus trámites. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de ellas.

Así son las apps Mi DNI Y Mi DGT

Aunque lo parezca, no se trata de un juego de palabras, sino de dos Aplicaciones lanzadas por los organismos oficiales del Gobierno de España, a través de las cuales se facilita la gestión de documentos personales, así como los trámites relacionados con la identidad y la circulación. El propósito de estas dos aplicaciones es la de hacer mucho más fácil y seguro a los ciudadanos. Algo que evita la necesidad de llevar siempre consigo los documentos de forma física, al mismo tiempo que les permite la realización de cualquier trámite desde cualquier lugar y de forma rápida.

La app de MiDNI | Ministerio del Interior

En el caso de la app de Mi DNI, permite llevar siempre el Documento Nacional de Identidad en el móvil. Para poder hacer uso de este debemos registrarnos previamente, para que ambos queden vinculados, esto a su vez permite que podamos mostrar nuestro documento de identificación desde el móvil en situaciones tan cotidianas como la formalización de contratos, alquileres o cualquier trámite administrativo. En la app se generan códigos QR temporales, con la información necesaria, lo que garantiza en todo momento la privacidad de los mismos y evitando que se use de forma fraudulenta.

Por otro lado, la app de la Dirección General de Tráfico, Mi DGT, permite el acceso no solo a nuestro permiso de conducir, también a la ficha de los vehículos registrados a nuestro nombre, todo en formato digital. Además, podemos consultar las sanciones, gestionar trámites de tráfico, así como recibir notificaciones personalizadas, todo desde la comodidad de nuestro móvil.

El uso de estas dos aplicaciones es totalmente gratuito, y sobre todo seguro, ya que cuentan con el aval de las autoridades correspondientes. Convirtiéndolas en un aliado indispensable para la vida moderna en España. Su uso no solo nos aporta comodidad, al no tener que pedir cita, ni desplazarnos para la realización de estos trámites, sino que además aporta seguridad y eficiencia en la gestión de estos en el día a día. Al mismo tiempo que reducen el riesgo de pérdida, deterioro o robo de los documentos físicos.

Ambas aplicaciones están disponibles tanto para Android como para iPhone, y podemos descargarlas a través de sus tiendas de aplicaciones o en la web de cada una de las administraciones. Para realizar el registro inicial es necesario contar con certificado digital o cl@ve PIN permanente. Y en caso de Mi DNI es necesario que nuestro móvil disponga de NFC. Los documentos mostrados a través de estas aplicaciones, tienen total validez legal, permitiendo incluso la firma electrónica de documentos desde el móvil.