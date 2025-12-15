Cómo activar el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps

Google Maps se ha convertido en una app imprescindible en nuestros móviles, no solo cuando necesitamos localizar un lugar o establecimiento o que nos guíe hacia un determinado lugar. Son muchas las funciones que oculta, como la recientemente añadida, que permite saber dónde se encuentran los autobuses interurbanos de Madrid. Otra de las funciones recientemente añadidas, que se encuentra en pleno despliegue, es el nuevo modo de ahorrar energía. A continuación, te contamos en qué consiste y cómo activarlo.

Activa el nuevo modo de ahorro energía de Google Maps y no te quedes sin batería

Los de Mountain View no dejan de sorprendernos con la incorporación de nuevas funcionalidades en sus aplicaciones, en este caso le ha tocado el turno de nuevo a Google Maps, una señal inequívoca que se encuentra en constante desarrollo. Ya comenzado el despliegue de una nueva funcionalidad que permite un mayor de ahorro de energía, algo muy beneficioso sobre todo de cara a navegaciones de largo recorrido en los que durante horas mantenemos la pantalla encendida para seguir las indicaciones. Esto consume mucha de la energía de nuestro dispositivo y que a partir de ahora tiene solución.

Activando el modo ahorra de energía en Google Maps | TecnoXplora

Esta pasa por oscurecer aún más la pantalla, apagando los píxeles de la pantalla, algo que podrán comprobar los usuarios con pantalla Oled, AMOLED y QLed en las que los píxeles se apagan para dejar en negro la pantalla, encendiendo solo los necesarios. Una nueva funcionalidad que de forma predeterminada se encuentra inhabilitada, por lo que tenemos que activarla antes de hacer uso de ella, para ello debemos acceder a los ajustes de la app.

Para ello, toca sobre la foto de perfil en la esquina superior de la pantalla principal.

en la esquina superior de la pantalla principal. Esto hará que se despliegue un menú en el que seleccionaremos la opción “ ajustes ”

” Una vez seleccionada esta opción, desliza el menú hacia abajo hasta encontrar “ navegación ”

” En el apartado Opciones de conducción, encontramos “modo de ahorro de energía”, desliza el botón junto a esta opción para activarla.

desliza el botón junto a esta opción para activarla. Una vez hecho esto, ya tendremos disponible el modo ahorro de energía.

De manera que cuando necesitamos optimizará el gasto de batería solo tendremos que pulsar el botón de encendido de nuestro móvil. Esto hará que desaparezca la información prescindible, mostrando únicamente la información verdaderamente relevante como los próximos giros. Ofreciéndonos una visión similar a las indicaciones que nos ofrece Google Maps cuando iniciamos la navegación en nuestros smartwatches, la cual está mucho más simplificada y visual.

Un ajuste que puede proporcionarnos hasta cuatro horas más de autonomía, ajustando el brillo de pantalla hasta en el 90%, aunque también podemos mejorar los resultados desactivando otros ajustes como el brillo adaptativo, el Wifi y otras opciones que no necesitemos en ese momento. Un ahorro que se consigue llegando hasta el extremo del modo oscuro tradicional. El impacto en la batería insignificante para todos aquellos usuarios que dispongan de móviles con pantallas LCD.