Filtrado el Motorola Signature, ¿sustituto del Edge 70 Ultra?

Si hace unas horas os contábamos que el Moto G Power de 2026 ya era una realidad, ahora hemos conocido nuevos detalles sobre este modelo, que se ha filtrado en dos nuevas imágenes, y que sobre todo nos sorprende por una de ellas. No en las que se puede ver al dispositivo, sino otra, parece de material de marketing, que nos avanza cuál será el nombre de estos nuevos smartphones de Motorola. Y desde luego lo que queda claro es que parece que la firma está preparando cambios en su gama.

¿Nuevo tope de gama de Motorola?

Ha sido el prolífico filtrador Evan Blass quien ha desvelado en sus redes la imagen de este nuevo smartphone. Lo ha mostrado en dos colores, Carbón y Martini Oliva, dos acabados que se pueden apreciar en las imágenes y que son bastante similares, por ejemplo, a anteriores render que hemos conocido de móviles de alta gama de la marca, aunque hay que reconocer que Motorola está extendiendo este diseño a todas las gamas.

Pero en este caso las imágenes de los smartphones desprenden un aire más premium, de acabados de mayor calidad, y también con algunos detalles interesantes. Como la cámara de fotos, donde podemos ver un flash LED con varias inscripciones en los biseles, y una configuración de triple cámara. El resto de la trasera parece recubierto de cuero vegano, y está capitaneado por el logotipo de la firma.

Más sorprendente es si a este mensajes de Evan Blass en X unimos otro que ya publicó el pasado 13 de diciembre, y que mostraba el nombre de Motorola Signature. A este le acompañaba el mensaje Crafted for the visionaries, un mensaje bastante sugerente que viene a decirnos que estos teléfonos podrían contar con especificaciones muy avanzadas, propias de visionarios. Pero más allá de ello lo que llama la atención es esa denominación de Signature.

No sabemos si realmente se refiere a un nuevo modelo, que perfectamente podría sustituir al Motorola Edge 70 Ultra en la parte más alta de la gama del fabricante. O si estaríamos ante la denominación de un simple acabado para los teléfonos de Motorola, un acabado mucho más premium, como hemos visto en otros productos de diferentes fabricantes. Sea como fuere, parece que Motorola está preparando algo grande para su gama de smartphones, que tendrá en este modelo Ultra, o Signature, a uno de sus principales estandartes en el mercado.

Sobre cuándo será una realidad este futuro modelo, no hay nada oficial, pero viendo que su predecesor se lanzó ya en mayo del pasado año, podría ser inminente, al haber pasado el tiempo habitual en el que suelen rotar los smartphones en las gamas, y además con creces. Un modelo Ultra, o Signature, que tendrá que apostar por una cámara aún mejor que la de su predecesor, que ya de por sí era una de las más solventes de su gama.