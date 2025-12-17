UNA PANTALLA MÁS AVANZADA
El iPhone 17e, por fin, solucionará uno de los grandes problemas de sus predecesores
Una de las mejoras más esperadas de este modelo parece que poco a poco se va confirmando, y es una gran noticia.
El próximo mes de febrero o marzo se espera que Apple presente el iPhone 17e, un modelo de smartphone que sin duda se ha convertido en el principal vehículo para iniciarse en el ecosistema de iPhone, y que sin duda es una de las mejores compras que se pueden hacer.
Un terminal que este año 2025 ha llegado por fin con una pantalla grande, con Face ID, un procesador potente, y una cámara digna, a un precio razonablemente más asequible. Pero manteniendo una característica de su pantalla que no gusta a nadie. Ahora conocemos que Apple por fin brindaría a los propietarios del iPhone 17e de una característica básica en cualquier smartphone de 2025.
Por fin una tasa de refresco digna de 2025
Según hemos podido saber gracias a las últimas filtraciones, Apple estaría trabajando en un smartphone que rectificará, por fin, una de las mayores carencias históricas de sus modelos base. Nos referimos al iPhone 17e. La gran novedad, y lo que sin duda marca la diferencia en esta generación, es la pantalla. Hasta ahora, si querías la tecnología ProMotion (120Hz), tenías que irte a los modelos más caros. Sin embargo, el iPhone 17e montaría un panel LTPO con tasa de refresco variable hasta 120Hz.
El cambio va a ser notable. Pasando de 60Hz a 120Hz vamos a notar en cada deslizamiento por el menú, en cada web que visitamos y, por supuesto, a la hora de disfrutar nuestros juegos favoritos con la máxima suavidad y fluidez posible. Pero eso no es todo. Como era de esperar, Apple no lo va a dejar corto de potencia. Todo apunta a que contará con el chip A19 y, 8 GB de memoria RAM. Esto último no será casual, porque es necesaria para que Apple Intelligence funcione con soltura. Nos encontramos ante un dispositivo con personalidad propia, que cada vez tiene menos que envidiar al riesgo de la gama.
A nivel de diseño, aunque todavía es pronto para confirmar detalles, esperamos un cuerpo de aluminio que mantenga esa estética premium, ahora mejorada por una pantalla con isla dinámica, y que deja atrás la típica ceja que se había estrenado en el 16e. Por tanto poco a poco el modelo accesible, recordemos que ronda los 700 euros, va a ser cada vez más parecido a un iPhone 17 estándar, y todo para que quienes apuesten por este modelo no noten demasiada diferencia con los modelos más avanzados, salvo en detalles muy puntuales.
Como es el caso de la cámara de fotos, que va a seguir siendo simple, con un único sensor, que no necesariamente tiene por qué ser peor, pero sí que cuenta con menos herramientas para componer escenas más complejas. Un móvil que se estrenará a finales de este invierno o comienzos de primavera, veremos si finalmente Apple se ve obligada a subir su precio, como consecuencia de las tensiones existentes alrededor de la memoria RAM DDR5.
