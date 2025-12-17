NUEVOS ALTAVOCES ORBITAL
SPC lanza nuevos altavoces Bluetooth con iluminación RGB
Estos altavoces ofrecen diferentes niveles de potencia y tamaño, pero todos comparten una divertida iluminación LED.
El mercado de altavoces Bluetooth no para de crecer, y nos brinda sin duda cada vez más opciones para acceder a dispositivos de calidad a precios muy diversos. Es el caso de SPC; que acaba de lanzar en España tres nuevos altavoces, que presumen de una excelente relación de prestaciones y precio, y que nos van a brindar sin duda un buen sonido en cualquier lugar donde los utilicemos, tanto dentro de casa como al aire libre, aunque seguramente ahora en pleno invierno no sea la mejor opción. Vamos a repasar lo que nos ofrece esta nueva gama Orbital de SPC, que se ha puesto a la venta en España.
Tres nuevos modelos
Hablamos de los nuevos SPC Orbital Storm, Orbital Glow y Orbital Spark, cada uno con unas características diferentes que van dirigidas a distintos grupos de consumidores, con necesidades muy diferentes. El modelo Storm llega con un diseño cilíndrico, que destaca por contar con una gran potencia de 60 varios, así como grandes membranas laterales, que lo hacen ideal para ser utilizado en horizontal sobre cualquier superficie.
Este ofrece una autonomía de 20 horas de reproducción con una carga, que se completa en 2,5 horas. Un aspecto atractivo es su luz LED de 360 grados, que rodea a todo el altavoz, y que se puede personalizar. Además, integra conectividad Bluetooth 5.3 para una reproducción estable en todo momento. Este cuenta con un alcance de 10 metros, y puede reproducir archivos Mp3 desde la conexión USB como de la ranura de tarjetas microSD. Pesa 930 gramos. Su precio es de 59,90 euros.
El SPC Orbital Glow nos ofrece también un diseño cilíndrico, muy similar, con doble membrana que pueden potenciar los bajos. Este diseño favorece su agarre, y también ofrece conectividad Bluetooth 5.3, así como conector para auriculares. La autonomía de este modelo es de 20 horas, y se recarga en 4,5 horas. El LED multicolor reacciona al ritmo de la música y ambienta la estancia donde lo utilicemos. Su precio es de 39,90 euros.
Por último el SPC Orbital Spark es el modelo más compacto de los tres, con una potencia inferior, de 15W, adaptada a su tamaño. Ofrece aún más autonomía, mientras que la batería se puede recargar en 2 horas y media. También cuenta con iluminación RGB, así como conectividad Bluetooth 5.3, y ranura de tarjetas microSD para reproducir música. Es el más barato de los tres, con un precio de 29,90 euros. Los tres ya se pueden comprar en España, y sin duda se convierten en una de las alternativas más asequible para contar con sonido portátil de calidad y además con un toque de color en cualquier lugar.
