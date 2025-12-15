LO MÄS DESCARGADO POR LOS USUARIOS DE IOS
Estas son las apps y juegos más descargados de 2025 en la App Store en España
Estas son las apps y juegos que más se han descargado desde la tienda de aplicaciones de Apple a lo largo de este año.
Ya quedan pocos días para despedir al dos mil veinticinco, un año marcado por nuevos lanzamientos y nuevas versiones de las aplicaciones que usamos casi a diario. Como cada año llega el momento de hacer balance de lo sucedido, así como de hacer recuento de las apps que más se han descargado. Algo que ha hecho Apple, estas son las apps que más se han descargado desde su tienda de aplicaciones.
Estas son las apps preferidas por los usuarios de Apple
Antes del fin de año, es el momento de elaborar Rankings y listas de todo tipo, desde las series más vistas, las canciones más escuchadas y como no podía ser de otra manera, las apps más descargadas entre los usuarios de Apple, Las apps y juegos más descargados de 2025 en España son:
Apps para iPhone - gratuitas
- ChatGPT
- Temu: Shop Like a Billionaire
- Threads
- Google Chrome
- TikTok - Videos, Shop & LIVE
- WhatsApp Messenger
- Cl@ve
- Google Maps
Apps para iPhone - de pago
- Threema. The Secure Messenger
- GSE SMART IPTV PRO
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Blitzer.de PRO
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- PhotoPills
- Monash FODMAP Diet
- WorkOutDoors
Juegos para iPhone - gratuitos
- Block Blast
- Roblox
- Clash Royale
- Pokémon TCG Pocket
- Among Us!
- 8 Ball Pool
- Township
- Parchisi STAR
- Brawl Stars
- Subway Surfers
Juegos para iPhone - de pago
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Pou
- Geometry Dash
- Plague Inc.
- MONOPOLY
- Red's First Flight
- Stardew Valley
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- RFS - Real Flight Simulator
Apps para iPad - gratuitas
- ChatGPT
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Google Chrome
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max: Stream Movies & TV
- Amazon Prime Video
- Netflix
- YouTube
- Freenotes: AI Notes Taking
- Disney+
Apps para iPad - de pago
- Procreate
- iDoceo - Planner and gradebook
- Nomad Sculpt
- Procreate Dreams
- Feather: Draw in 3D
- forScore
- ToonSquid
- GSE SMART IPTV PRO
- AnkiMobile Flashcards
- Human Anatomy Atlas 2026
Juegos para iPad - gratuitos
- Roblox
- Perfect Tidy
- Block Blast！
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Township
- Clash Royale
- 2 Player Games : Offline Games
- Offline Games - No Wifi Games
- Among Us!
Juegos para iPad - de pago
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Stardew Valley
- Geometry Dash
- Pou
- Papers, Please
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Plague Inc.
- MONOPOLY
- Red's First Flight
Apple Arcade: juegos más descargados
- Balatro+
- Sneaky Sasquatch
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Hello Kitty Island Adventure
- Snake.io+
- Cooking Mama: Cuisine!
- Fruit Ninja Classic+
- Angry Birds Reloaded
- Stardew Valley+
- PGA TOUR Pro Golf
Un listado se incluye todo tipo de aplicaciones y juegos, tanto gratuitos como de pago, con los que sus usuarios han disfrutado, que marca tendencia entre los usuarios. Con un año por delante de nuevos lanzamientos con los que podremos comparar cómo han cambiado los hábitos de consumo de los usuarios.
