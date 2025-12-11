Así es el nuevo DNI Digital Europeo, una herramienta que permitirá hacer trámites oficiales desde el móvil

La Unión Europea ha puesto en marcha la Identidad Digital Europea, el nuevo DNI Digital Europeo con el da un paso más hacia la era digital. Se trata de una "cartera digital personal" pensada para que ciudadanos, empresas y residentes de la UE puedan acceder a servicios públicos y privados, almacenar y compartir documentos y firmar de forma electrónica.

Se trata de una aplicación móvil que permitirá guardar, gestionar y presentar datos, documentos u otros certificados oficiales y personales, como títulos académicos o el carné de conducir.

Desde su página web explican que se trata de una novedad necesaria puesto que cada vez más servicios de sectores públicos y privados se ofrecen a través de Internet. Es esto lo que hace necesario el contar con una autenticación digital segura.

Es además una solución ante los riesgos surgidos en relación con la privacidad, y así se ha explicado en el Marco Europeo de Identidad Digital, que se basa en la importancia de que todos podamos controlar nuestra identidad digital en todo momento.

Estas carteras digitales pretenden conseguir que todos los ciudadanos puedan llevar consigo su identidad digital en toda la UE, teniendo siempre el control de sus datos personales.

Según se explica, estas carteras serán puestas a disposición de los ciudadanos por los Estados miembros antes del final del año 2026. Un nuevo DNI Digital Europeo que pretende facilitar los trámites a ciudadanos y empresas de la Unión Europea.