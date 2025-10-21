Qué hacer si tus auriculares no funcionan en Windows 10

Son muchos los usuarios que aún hacen uso de Windows 10, sobre todo tras el anuncio de Microsoft de prolongar el soporte un año más. Se presentan otros problemas, que podemos resolver por nosotros mismos, como es el caso de los problemas con los auriculares. A continuación, te contamos cómo resolverlos.

Resuelve los problemas con los auriculares con Windows 10

El veterano sistema operativo se resiste a abandonarnos y es por ello que Microsoft ha decidido ampliar un año más cobertura a estos usuarios. Cuando nuestros dispositivos se van quedando obsoletos, comienzan los problemas de compatibilidad con otros dispositivos y comienzan a fallar funcionalidades que hasta ahora funcionaban correctamente, como puede ser los problemas con el audio.

Resolviendo problemas con los auriculares | TecnoXplora

Usar auriculares junto con nuestros ordenadores es para algunos usuarios su día a día, y encontrarse con problemas a la hora de usarlos puede ser algo que les complique el desarrollo de sus actividades. Ya sea para escuchar música, atender videollamadas o incluso para jugar. El origen de estos problemas puede ser muy variado, por lo que antes de empezar a resolver el problema, debemos localizarlo. Para poder hallar el problema debemos llevar a cabo una serie de verificaciones.

Lo primero es comprobar que los auriculares funcionan correctamente y no presentan ningún fallo, ni daño en los cables. Para ello siempre podemos usarlos con otros dispositivos, para comprobar que no presentan ningún fallo. A continuación, debemos revisar que están correctamente conectados, dependiendo si estos se conectan de forma física al dispositivo o lo hacen a través de conexiones inalámbricas.

Si tras realizar estas comprobaciones, siguen sin funcionar correctamente, debemos revisar la configuración de nuestro equipo. Algo que haremos desde la esquina inferior derecha de la pantalla donde encontramos la “configuración de sonido”.

Selecciona la opción “elija dispositivo de salida” y selecciona los auriculares en cuestión.

y selecciona los auriculares en cuestión. En las “propiedades del dispositivo” verificamos que la casilla “ deshabilitar ” no está seleccionada.

verificamos que la casilla “ ” no está seleccionada. Ahora es el momento de comprobar las “propiedades adicionales del dispositivo” donde encontramos “ niveles ” aquí debemos comprobar que no está silenciado. Verificando en “avanzado” que la profundidad de bits y el muestreo sean compatibles.

” aquí debemos comprobar que no está silenciado. Verificando en “avanzado” que la profundidad de bits y el muestreo sean compatibles. Si todo está correcto, pulsa en “aplicar” y “aceptar”

Si aun así, seguimos sin que funcionen correctamente, es el momento de actualizar o reinstalar los controladores. Algo que haremos desde el “administrador de dispositivos”, donde debemos acceder al apartado “controladores de sonido, vídeo y juegos” Con el botón derecho seleccionamos nuestro dispositivo y pulsamos la opción “actualizar controlador”. De manera que buscaremos el controlador automáticamente, siguiendo los pasos que nos marca el asistente.

Si este método también falla, debemos tomar medidas más drásticas para desinstalar el dispositivo y volverlo a instalar. En el caso de que nuestros auriculares sean Bluetooth, el proceso es similar, comprobando que está activado el “bluetooth”. Y que los auriculares están en modo emparejamiento. Seleccionando “emparejar” si no están conectados. En el caso de que si los estén debemos desvincularlos para volver a hacerlo.

Es importante reiniciar el equipo tras cada uno de los pasos para asegurarnos el éxito. Si nada de lo anterior funciona, no nos quedará otra que acudir al servicio técnico.