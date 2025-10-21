¿Sabías que la calculadora de Google tiene modo oscuro? Así puedes activarlo

Usar el tema oscuro en nuestros dispositivos tiene muchas ventajas, no solo ahorramos energía, cuidamos de la salud de nuestros ojos y de la pantalla de nuestros dispositivos. Es por ello, que cada vez más aplicaciones nos ofrecen esta opción. La última en incluir esta opción ha sido la calculadora de Google, A continuación, te contamos cómo activar el tema oscuro-

Activa el modo oscuro

Por sencillas que nos parezcan las aplicaciones y que no tienen mucha capacidad de mejora, lo cierto es que pueden sorprendernos. Un claro ejemplo es el de la calculadora de Google, que, en su última revisión, incluye una nueva función que permite activar el modo oscuro. Además de elegir el color de fondo que queremos usar para esta indispensable aplicación, ahora también podemos elegir cómo queremos que se muestre en cada momento, ya que a partir de ahora tenemos la opción de cambiar el fondo de pantalla eligiendo entre claro u oscuro.

Activando el modo oscuro en la calculadora | TecnoXplora

Algo que haremos desde la propia app, pulsando en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. En la ventana emergente seleccionamos “elegir tema”

Al hacerlo nos muestra las diferentes opciones, donde podemos elegir, entre “claro”, “oscuro” o “predeterminado por el sistema”

Lo que significa que cambiará automáticamente en función de la configuración del teléfono.

La cual podemos personalizar para que, a cierta hora de la noche, se active el modo oscuro. Momento en el que nuestra pantalla, cambiará el fondo blanco por el negro con las letras sobreimpresas en blanco.

Esto, además de ahorrar energía, sobre todo en pantallas Oled y AMOLED, mejora la lectura en ambientes con poca luz y ayuda a mitigar la fatiga ocular. Un ajuste que por el momento no está disponible para los usuarios de la app, pero que poco a poco irá llegando. Está demostrado que la luz azul que emiten las pantallas de nuestros dispositivos, puede alterar el sueño e incluso provocar daños visuales si experimentamos una larga exposición y con una alta intensidad. Al mismo tiempo que contribuye a la degradación de la piel, y a un envejecimiento prematuro. Por lo que es importante tratar de evitar en la medida de lo posible la exposición a la misma.

Y activar el modo oscuro en nuestros dispositivos, ayuda a minimizar la exposición a esta. Al apagar los píxeles, estos no emiten luz, reduciendo considerablemente la emisión de luz azul. Reduciendo, además, el contraste entre el entorno y la pantalla, lo que favorece que la vista se relaje. Al mismo tiempo el gasto de energía con lo que conseguimos un ahorro de batería y que estas aumenten su autonomía.

En el aspecto de la funcionalidad, este modo destaca por mejorar la visibilidad y el contraste entre los elementos. Además de otorgar al diseño un aspecto moderno y agradable. O así es como lo perciben muchos de los usuarios. Cualquiera que sea el motivo para elegirlo, ya podemos hacerlos en la calculadora de Google.