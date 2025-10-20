El iPhone Air ahora tiene una versión de más de 30.000€

Hoy os hemos contado que el iPhone Air no está teniendo la recepción soñada por Apple, porque aunque en algunos países como China ha sido un éxito, en occidente no ha sido tan bien acogido por los fans de Apple. Pero aun así es evidente que se trata de uno de los teléfonos más avanzados del mercado en la actualidad, y que sigue siendo un reclamo para aquellos que buscan un dispositivo no sólo potente, sino también exclusivo y de un diseño único. Pues bien, esta nueva versión lanzada por el popular preparador de smartphones Caviar, lleva la exclusividad de este teléfono a una nueva dimensión de lujo.

El móvil de oro más delgado hasta la fecha

Si por algo se caracteriza, el nuevo smartphone de Apple es por su extrema delgadez y peso reducido. Estamos ante un teléfono que nos ofrece un diseño ultradelgado, de poco más de 5 mm, y un peso que ronda los 160 gramos, de lo más ligero del mercado. Y a pesar de todo ello, también es uno de los más potentes. Pero en esta edición de Caviar eso no es lo importante, sino los materiales que lo recubren, ya que cuenta con un acabado exclusivo, que es lo que dispara su precio obviamente.

El exclusivo iPhone Air | Caviar

Este nuevo modelo de Caviar cuenta con tres ediciones diferentes, a cada cual de ellas más exclusiva, como son iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon y iPhone Air Crystal. El más caro de todos es el primero, porque cuenta con un cuerpo de oro macizo de 18 quilates, así como inserciones de cuero de cocodrilo negro. Eso sí, es una unidad extremadamente limitada, porque solo se van a fabricar tres de estos dispositivos. El precio de esta versión es de casi 40.000 dólares.

El iPhone Air Aureon nos ofrece una combinación de materiales única, ya que está chapado en oro de 24 quilates, así como en carbono dorado que ofrece una textura similar a la del mármol. Esta variante está limitada a una fabricación de 19 unidades, mientras que su precio también es muy elevado, de 9.270 dólares.

Por último, el iPhone Air Crystal está fabricado en titanio de grado aeroespacial, algo que podemos percibir en el cuerpo y la montura. Tiene también acabados de piel de cocodrilo blanca. También cuenta con una corona de titanio que está detallada con esmalte de joyería, para convertir a este teléfono en eso, toda una joya. El precio de esta tercera versión es de 8.910 dólares, con una tirada limitada de solo 19 unidades.

Todas estas modificaciones se realizan sobre modelos iPhone Air genuinos, que son modificados a mano para contar con estos cuerpos tan exclusivos, que los hacen únicos en el mercado. No creemos que vaya a tener mucho recorrido entre el común de los mortales, pero sí que estamos seguros de que algún que otro oligarca o estrella de la música se hará con alguna de estas ediciones tan exclusivas y a precios desorbitados, porque en su interior, no deja de ser un smartphone de algo más de mil euros.