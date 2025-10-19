La función de tu Oppo con la que puedes chatear sin conexión a Internet

Chatear se ha convertido en la forma de comunicación usada por millones de usuarios en todo el mundo. Para hacerlo dependemos del acceso a conexiones de datos, ya sean móviles o a través de Wi-Fi. Algo que ha cambiado para los usuarios de teléfono Oppo.

Habla y chatea sin internet con tu teléfono Oppo

Comunicarnos en un lugar en el que la cobertura es inestable o inexistente es posible para los usuarios de Oppo. Esto es gracias a una nueva tecnología que incluyen sus dispositivos que es capaz de mantener la comunicación con dispositivos cercanos incluso aunque no tengamos conexión a Internet. Esta función utiliza la conexión bluetooth mejorada de la que disponen sus nuevos modelos. De manera que conseguimos romper las barreras de comunicación que nos imponía hasta el uso de la, los datos móviles y el Wifi, permitiendo la conexión y comunicación entre dispositivos incluso en puntos ciegos de conexión.

Chatea sin conexión con BeaconLink | TecnoXplora

El fabricante chino ha usado sus propios protocolos de comunicación para potenciar el Bluetooth de sus dispositivos. Consiguiendo aumentar el alcance de su señal hasta un trescientos por cien, lo que supone unos 200 metros de separación entre dispositivos. Convirtiendo los teléfonos en una especie de Walkie talkie, aunque con una tecnología más avanzada.

Para comunicarnos usando esta nueva tecnología lo haremos a través de la ampliación Beacon Link que por defecto viene instalada en los nuevos terminales. Los cuales disponen de la última versión de su sistema Operativo ColorOS 14.1 entre los que se encuentra el recién llegado Oppo Reno 14.

Para que podamos hacer uso es necesario que los usuarios dispongan de dispositivos Oppo compatibles, ya que por el momento se trata de una función exclusiva de estos y no es compatible con otros fabricantes. Aunque para hacer uso de la herramienta por primera vez los dispositivos deben estar conectados a internet para verificar sus cuentas. Realizado este trámite ya podremos disfrutar de esta nueva funcionalidad. Para activar la funcionalidad solo tenemos que dirigirnos a los ajustes, donde localizamos la opción “red móvil” y por último debemos seleccionar “Beacon Link”

La cual es ideal para usarla en entornos en los que nos puede fallar la cobertura, ya sea cuando nos encontramos de viaje en el extranjero, para no hacer uso de roaming. En espacio al aire libre donde la cobertura llega con dificultad e incluso en lugares en las que se concentra mucha gente, como conciertos en los que la conexión es reducida. También nos puede ayudar en situaciones de emergencia en las que no tengamos otras opciones de comunicación.

La finalidad de esta tecnología no es la de reemplazar los sistemas de comunicación que usamos hasta ahora, sino la de complementar, estás ofreciendo una alternativa segura y robusta, cuando los métodos de comunicación no están disponibles en determinados momentos. Proporcionando una conexión constante y estable con cuál dispositivo que se encuentre en su radio de acción y que también haya habilitado esta función con anterioridad.