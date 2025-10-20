Creative lanza unos nuevos auriculares Bluetooth con Auracast y sonido Snapdragon

Esta firma, Creative Labs, es todo un clásico en lo que a fabricación de accesorios informáticos se refiere, y crea sobre todo dispositivos que funcionan a la perfección con nuestro PC o smartphone. En este caso han lanzado los nuevos auriculares Creative Aurvana Ace 3, que nos ofrecen toda la tecnología de sonido más innovadora para poder sacarle todo el jugo a las posibilidades de sonido de nuestro smartphone u ordenador personal.

Ficha técnica de los Creative Aurvana Ace 3

Hay que decir que se trata de unos auriculares con diseño muy llamativo, sobre todo por sus acabados, transparente en su funda a la vez con cierta opacidad, y con un interior del estuche que parece enteramente cromado y que llama mucho la atención. Hablamos de unos auriculares inalámbricos que nos ofrecen un sonido de alta resolución que nos va a ofrecer la mejor calidad de audio de las fuentes más avanzadas. Como por ejemplo el sonido Snapdragon, que nos brinda audio de alta calidad desde nuestros smartphones. Tenemos audio sin pérdida gracias al códec LDAC Bluetooth, que transporta tres veces más de datos y permite disfrutar de ese sonido de mayor calidad.

Creative Aurvana Ace 3 | Creative

También tenemos audio aptX Lossless o aptX Adaptative, todos ellos sistemas de audio que buscan brindar el sonido más puro, limpio y estable posible en los auriculares y siempre sin cables, con calidad como mínimo de CD. Su sonido es posible gracias a unos controladores dinámicos de 100 mm, así como a Controladores xMEMS de Estado Sólido, que son más precisos que los controladores tradicionales, y ofrecen un sonido más detallado.

La función Mimi permite personalizar el sonido, analizando la capacidad auditiva del usuario para adaptar el sonido de los auriculares a un perfil más personalizado. Por supuesto, cuentan con cancelación activa de ruido, que además es adaptativa, y permite disfrutar de una reducción de ruido eficiente, adaptando la intensidad al ruido real de nuestro entorno.

El modo ambiente nos permite filtrar los sonidos del entorno y ser conscientes de ellos. Un auricular que presume de Auracast, que permite enviar el audio sin cables a los dispositivos compatibles, también ofrece Bluetooth 5.4 y LE Audio. La batería de estos auriculares nos ofrece una autonomía de hasta 26 horas de reproducción con el estuche, y de 7 horas con la batería de los auriculares.

Cuenta con la función Wear Detect que detiene la reproducción si nos los quitamos. Los auriculares llegan con diferentes almohadillas para adaptarse al tamaño de nuestra oreja, en diferentes tallas, desde XS a XL.Son resistentes a salpicaduras con certificación IPX5. Se ponen a la venta en España por 149,99 euros, aunque de momento no se sabe exactamente su disponibilidad.