Así puedes activar el giro automático con detección de cara de tu Google pixel

La integración de la inteligencia artificial en Android ha supuesto una auténtica revolución. Gracias a esta tecnología nuestro móvil no solo analiza y aprende nuestras preferencias, además es capaz de adelantarse a nuestras necesidades. Como sucede con esta funcionalidad de la que disponen los píxeles y te contamos a continuación.

Gira la pantalla de forma automática

Algo que saca de quicio a la mayoría de los usuarios es cuando giramos el móvil para ver mejor en contenido de la pantalla, y a su vez este cambia de orientación. Nos pasamos a veces incluso algunos minutos intentando verlo de forma correcta, hasta que llega un momento que incluso desistimos. Activar el giro automático es importante si queremos que los contenidos se ajusten a la pantalla, de forma automática cuando cambiamos de posición el teléfono móvil. Ya que no es lo mismo ver un video, por ejemplo de YouTube en vertical que en horizontal, donde la diferencia es notable.

Activando giro automático | TecnoXplora

Para evitar estas situaciones, el Pixel de Google nos ofrecen un ajuste por el cual mejora la precisión al girar automáticamente. Para ello usa la cámara frontal, a través de esta detecta nuestra cara y es capaz de ofrecernos el mejor ajuste, aunque detecte que nos hemos tumbado. Momento en el cual orienta la pantalla para que tengas una visualización adecuada de la pantalla.

Activar estos ajustes no te llevará más de unos segundos.

Desde los ajustes rápidos de tu móvil, a los cuales se accede deslizando desde la parte superior de la pantalla,

Una vez aparece el menú correspondiente debemos localizar el icono de ajuste en cuestión, el cual identificamos como un cuadrado formado por dos flechas.

Si este no está disponible, siempre podemos añadirlo editando los ajustes pulsando sobre el icono el lápiz que aparece debajo de estos en el lado derecho de la pantalla.

Una vez localizado, solo tienes que pulsarlo durante unos segundos para acceder al menú de configuración.

Dónde debemos activar tanto el giro automático, para que como su nombre indica, cambie la posición de la pantalla, con la posición del móvil

Cómo la detección de caras, para que se ajuste a nuestras necesidades en cada momento.

Todos estos pequeños ajustes no solo nos ahorran tiempo, sino que nos ofrecen una mejor experiencia de usuario. Su principal objetivo es que el dispositivo se ajuste a nosotros, conociendo nuestros gustos y preferencias. Y no nosotros a los dispositivos. Este es un claro ejemplo de cómo la implementación de la inteligencia artificial, hace que el uso de los dispositivos sea mucho más sencillo e intuitivo. Este es solo el principio de lo que está por llevar. Se espera que en un futuro la evolución de esta tecnología sea mucho más proactiva y nos ofrezca soluciones y sugerencias adelantándose a nuestras necesidades.

Por el momento, es un ajuste que podemos encontrar en la última versión de Android, la cual son pocos los usuarios a los que tienen acceso. Debemos recordar que siempre los dispositivos de Google son los primeros en disfrutar y experimentar las nuevas funcionalidad y mejoras que Android incorpora.