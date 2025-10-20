Roborock lanza dos potentes aspiradoras de mano en España

El popular fabricante de robots aspirador ha lanzado ahora varios modelos de mano, que nos ofrecen otro tipo de características a la hora de aspirar y fregar nuestro hogar. Estas aspiradoras llegan con características inteligentes, a pesar de no tratarse de robots, algo que no debe llevarnos a engaño, ya que estamos hablando de dispositivos que cuentan con mucha inteligencia para poder limpiar siempre de la manera más eficiente en base al entorno en el que se encuentran. Hablamos de las nuevas Roborock H60 y H60 Hub Pro. que ya podemos comprar en España.

Nueva Roborock H60

Esta aspiradora nos ofrece multitud de tecnologías innovadoras, como el tubo flexible, que nos permite acceder a lugares poco habituales, como esquinas o espacios entre objetos. También la barra flexible de hasta 90 grados nos permite deslizar el aspirador por debajo de los muebles con total comodidad, incluso en espacios con un grosor de tan solo 5,6 cm, lo que además nos permite cansarnos menos mientras estamos aspirando.

Roborock H60 | Roborock

Tiene una barra de iluminación LED de color verde, que permite ver mejor toda la suciedad del suelo, lo que a su vez le permite a esta aspiradora seleccionar mejor los parámetros de aspirado, para que sea mucho más eficiente. A la hora de succionar la suciedad, cuenta con una potencia de nada menos que 115AW, lo que permite aspirar los residuos incluso en los entornos más problemáticos e incrustados.

La autonomía de esta nueva aspiradora de mano permite mantenerla aspirando durante 50 minutos con una carga completa. Para aspirar ofrece tres modos de limpieza, mientras que el cepillo es anti enredos y permite aspirar alfombras sin que se terminen haciendo esas grandes madejas de pelo o pelusa. Una aspiradora que se estrena en España por 209 euros, precio promocional válido hasta el 9 de noviembre, luego subirá hasta los 249 euros.

Nueva Roborock H60 Hub Pro

Este modelo como podéis imaginar en términos de prestaciones es mejor gracias a su apellido Pro. Ya que nos ofrece una estación base donde la aspiradora se vacía automáticamente una vez que detecta que se ha conectado para recargar. Lo hace en tan solo 10 segundos, y lo hace a la vez que se recarga.

Roborock H60 Hub Pro | Roborock

Esta base sirve para vaciar el polvo, filtrar y eliminar los alérgenos, recarga, y almacenamiento de accesorios de la aspiradora. Cuenta con bolsas de polvo totalmente selladas, con filtración HEPA, que permite obtener una tasa de eliminación de bacterias del 99%. Alcanza una potencia máxima de succión de 170 AW}. Su autonomía con batería extraíble proporciona hasta 70 minutos de autonomía y se recarga completamente en aproximadamente 3,5 horas en la estación de carga.

Cuenta con un sistema de filtración de 5 capas, incluyendo un filtro HEPA lavable, que asegura una eficiencia del 99,95% en la retención de partículas. Como en el anterior modelo, podemos disfrutar de tres modos de limpieza, un cepillo principal anti enredos e iluminación LED verde para mejor visibilidad. El precio de este modelo en España es de 329 euros hasta el 9 de noviembre, a partir de entonces subirá hasta los 449 euros.