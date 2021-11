Spotify: cómo ver las letras de las canciones en tu móvil, PC o Smart TV

Las aplicaciones están en constante actualización, como hemos podido comprobar en el caso de Spotify, una de las plataformas de música en streaming más conocidas y usadas. Esta nos sorprendía con dos actualizaciones en un breve espacio de tiempo. En la primera de ella introducían como novedad la posibilidad de bloquear a usuarios. Y en esta última que hará las delicias de los amantes del Karaoke.

Sigue la letra de las canciones en Spotify

En la nueva actualización, han incluido la posibilidad de seguir las letras de nuestras canciones preferidas sin tener que salir de Spotify. Aunque por el momento no están disponibles en todas las canciones, ya que el catálogo de la plataforma es tan extenso que irán llegando poco a poco. Pero si lo quieres probar son infinidad de ellas en las que están disponibles. Dependiendo del dispositivo que uses para la reproducción de tu música preferida podrás saber si la letra está o no disponible. A continuación, contamos como ver las letras de las canciones dependiendo del dispositivo:

Versión Desktop

Si utilizas el ordenador para reproducir tus temas preferidos, comprueba que se ha actualizado la aplicación y tras abrirla, reproduce tu canción preferida.

Sigue las letras de las canciones desde tu ordenador | TecnoXplora

En la barra de reproducción en la parte inferior de la ventana, si la letra esta disponibles puedes ver un icono con forma de micrófono a la parte derecha de la pantalla junto al volumen. Si este no aparece es que aún no puedes disfrutar de ellas.

en la parte inferior de la ventana, si la letra esta disponibles puedes ver un icono con forma de micrófono a la parte derecha de la pantalla junto al volumen. Si este no aparece es que aún no puedes disfrutar de ellas. Pulsa sobre el micrófono para acceder a la letra. Al hacerlo veremos como aparece una ventana flotante donde la letra va avanzando en la medida que lo hace la canción.

Versión para móvil y tablet

Comprueba que dispones de la última versión de la aplicación, si no es así, después de actualizarla ábrela y busca el tema que quieras escuchar.

sigue las canciones desde tu teléfono móvil | TecnoXplora

En esta ocasión sabrás si la letra esta disponibles con un simple vistazo. Junto a la miniatura del disco podemos ver el título de la canción y debajo de este el intérprete. Es en este lugar en el que encontramos un recuadro con el texto “ Lyrics ”.

”. Una vez, comenzamos a reproducir la canción , pulsa sobre la imagen del disco para desplegar el menú.

para desplegar el menú. En la parte inferior de la pantalla vemos una franja de color en la que podemos leer “ letra ”

” Pulsa sobre esta para desplegar la ventana emergente en la que del mismo modo que en la opción anterior, vemos como la letra avanza según lo hace la canción.

Smart TV

Otra forma de disfrutar de nuestra música preferida y compartir esta con nuestros amigos es en nuestra Smart TV. La actualización también nos permite seguir la letra de la canción como si de un karaoke se tratara. Actualiza la aplicación y a continuación reproduce la canción que quieras escuchar.