El potente Redmi K 90 Pro Max revela por qué va a ser toda una bestia en la gama alta

Xiaomi va a presentar esta semana sus nuevos topes de gama asequibles, los de su marca Redmi, especializada en ese rango de precio más atractivo. En esta ocasión hemos conocido nuevos detalles del que será el teléfono más potente de toda su gama, el Redmi K 90 Pro Max, la primera vez que tenemos un modelo Pro Max dentro de esta gama de teléfonos. Ahora conocemos que además compartirá algunas características muy importantes con nada menos que los Xiaomi 17 presentados recientemente.

Misma pantalla del Xiaomi 17

El nuevo teléfono de Redmi presumirá de características de primer nivel, digno de un buque insignia. Y es que contará con una pantalla de 6,9 pulgadas, con tecnología OLED y resolución 2K, que por ejemplo, integra el Xiaomi 17 Pro Max, por lo que en este sentido no tendrá que envidiar nada del teléfono más avanzado de Xiaomi. Esta pantalla, por tanto, cuenta con una tecnología de matriz de píxeles independientes, que permite disfrutar de un color mucho más preciso y mayor nitidez general en todo el teléfono.

Este teléfono contará con la tecnología Qingshan Eye Protection 3.0 de Xiaomi en su pantalla, lo que nos brinda una mayor protección ocular desde 1nit, así como atenuación de brillo CC completo y la luz polarizada circular 2.0 que es capaz de reducir la fatiga visual a través de una reducción del deslumbramiento. Por tanto, será una pantalla de calidad, que además velará por nuestra salud ocular.

Una cámara con un zoom extraordinario

El nuevo Redmi K90 Pro Max contará con una cámara de mucha calidad, algo que demostrará sobre todo por su sensor de teleobjetivo. Este será capaz de ofrecer un Zoom óptico de 5x, muy por encima de lo que podemos esperar en un dispositivo de estas características. Además, la cámara de fotos principal cuenta con el mismo sensor del Xiaomi 17, por lo que aquí tampoco hay que envidiar nada a los teléfonos más avanzados de Xiaomi, que como sabéis, ahora se posicionan en el segmento premium.

La cámara cuenta en total con tres sensores, todos ellos con una resolución de 50 megapíxeles. El principal es un Light Fusion 950, mientras que el teleobjetivo es de periscopio y de Samsung, un JN5. Mientras que el tercer sensor es un ultra gran angular, el OV50M. Todo esto no se debe a filtraciones, sino que se trata de una publicación realizada por la propia Xiaomi, que así calienta motores de cara a la presentación de esta nueva gama alta de Redmi esta misma semana.

Un teléfono que, por otro lado, sabemos que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que contará con una cámara de refrigeración de 6.700 mm2. También presumirá de una batería de mucha capacidad, nada menos que 7500 mAh, con una potencia de carga de 100 W mediante cables, y sin ellos, de 50 W. Desde luego este nuevo Redmi sí que va a ser un verdadero tope de gama, y solo nos falta por saber cómo llegará al mercado europeo, bajo qué modelo de la firma POCO.