¿Para qué son los dos nuevos botones de Google Maps?

Google Maps, la aplicación móvil y servicio de mapas web más utilizada, ha realizado cambios de diseño en su interfaz para hacerla más práctica e intuitiva.

El primero de ellos es el nuevo botón de ubicación, situado en la esquina inferior derecha. Antes mostraba un icono circular con una flecha azul, y ahora tiene un diseño más claro que se representa con una flecha vacía o punto azul.

Google Maps | Freepik

El otro cambió está en el botón de capas, situado en la esquina superior derecha. Ahora muestra el icono de capas con un diseño más amplio, alineado con su nuevo estilo visual. Incluye el símbolo “+” y permite cambiar fácilmente de la vista satelital a la de transporte público o relieves.

Se trata de dos novedades que no están aún activas para todos los usuarios, pero que poco a poco se irán actualizando en todos los dispositivos móviles.